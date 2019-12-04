Посольство ФРГ не комментирует возможные ответные меры РФ на высылку сотрудников дипмиссии

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Представители германского диппредставительства в Москве не дают комментариев относительно возможных ответных мер России на высылку двух сотрудников российского посольства в Берлине. Об этом заявили ТАСС дипломаты ФРГ.

"Посольство не комментирует ситуацию, за информацией стоит обращаться в Берлин", - сказал пресс-секретарь посольства ФРГ Йенс Байкюфнер.

Ранее в среду МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине "с немедленным вступлением решения в силу" в связи с убийством 40-летнего гражданина Грузии, которое было совершено в германской столице 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, который, по ее данным, якобы является 49-летним россиянином.

В МИД РФ заявили, что Россия в ответ на безосновательные и недружественные шаги Германии вынуждена принять комплекс ответных мер.