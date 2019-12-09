Где справедливость? В Латинской Америке идут "кастрюльные" бунты

Золотой век экономического роста завершился, остались гнев и горечь. В Латинской Америке, где пять лет подряд растет число бедных, c осени 2019-го продолжаются массовые акции протеста. В ноябре-декабре эпицентр волнений — Колумбия и Чили. Манифестанты требуют от государства финансовой помощи среднему классу и прекращения политики бюджетной экономии. Это значит: не повышать пенсионный возраст, не сокращать МРОТ, не увеличивать цены на самые ходовые товары и услуги. В зависимости от политических обстоятельств власти идут протестующим навстречу или пробуют подавить волнения силой.
Деньги кончились
Данные чилийских социологов из НКО Latinobarómetro свидетельствуют: такого уже давно не было. Никогда за последние 23 года жители Южной Америки не видели свое будущее в столь мрачных тонах. Причина — экономический спад, который континент переживает с 2014 года, когда колебания цен затронули не только нефть, но и другие сырьевые товары, которыми богат регион. К обесцениванию экспортных продуктов добавилось замедление роста экономики Китая. Поднебесная — главный торговый партнер латиноамериканских стран, и, если у нее дела пойдут хуже, новых выгодных контрактов уже не будет.
В этих условиях местным жителям предлагают затянуть пояса. Платить больше за то, что раньше стоило дешево, и не рассчитывать на государство. Многие его активы уже давно выставлены на продажу. Активный игрок на поле местной политики — Международный валютный фонд. От его решений зависит выделение кредитов, а это значит наличие у правительств денег на текущие расходы. Условия, которые ставит МВФ, могут быть жесткими. От Эквадора организация потребовала увеличить стоимость горючего на 123%. Когда правительство согласилось, вспыхнули бунты жителей глубинки, привыкших полагаться на частный транспорт.
Развернувшиеся в октябре эквадорские выступления — поворотный пункт в латиноамериканской политике. Как по эффекту домино, волнения поднялись сразу в нескольких странах региона. 14 октября испугавшиеся власти приняли условия протестующих, и в тот же день манифестации начались в Чили. Несмотря на то, что экономический рост в стране не останавливался даже в последние годы, местные жители чувствуют себя обделенными: их доходы в реальном исчислении не увеличиваются, социальная сфера не развивается, все, без чего только может обойтись государство, — приватизировано.
Сколько-сколько?
Как и эквадорцев, чилийцев возмутило то, что придется еще раз раскошеливаться без причины. В октябре цену за билет на метро подняли на 30 песо, а до того, в январе, еще на 20. Несколько сотен студентов вышли на акцию протеста и оказались в эпицентре столкновений. Президент Себастьян Пиньера, в прошлом боровшийся против диктатуры, решил применить силу. Результат превзошел его ожидания: всего через несколько дней сотни тысяч чилийцев вышли на улицы, протестуя уже не только против экономических трудностей, но и против жестокости полиции и неуважения власть предержащих к мирным демонстрантам.
Украинский журналист Олег Ясинский, давно живущий в Чили, оказался в гуще событий. В разговоре с ТАСС он рассказал о том, что видел своими глазами: сценах насилия на улицах города Сантьяго. "Полиция стреляет "резиновыми пулями" демонстрантам в лицо и глаза. Резиновые пули на поверку оказываются на 80% металлическими. Гранаты со слезоточивым газом бросают в лицо. Есть случаи насмерть забитых полицией. Есть случаи применения полицией боевого оружия. В воде водометов содержатся запрещенные химические вещества", — говорит Ясинский. Сами власти отрицают, что применяли насилие неправомерно.
По словам Ясинского, главная проблема Чили в "распределении доходов, которое остается одним из самых неравномерных в мире". Протестующие предлагают начать преобразования с законов: поменять конституцию, в которой роль государства названа "второстепенной", то есть не предполагающей социальных обязательств, на текст, где упоминалась бы общенациональная солидарность. После многодневных выступлений президент Пиньера согласился на это: референдум, менять или нет основной закон, назначили на апрель. Однако перед тем жизни успели лишиться 26 протестующих и около 13 тысяч получили ранения.
Последовали и другие уступки: в отставку отправили министра финансов, отвечавшего за неолиберальный курс, повысили минимальный размер пенсий и МРОТ. Однако манифестации продолжаются. Одна из причин — резиновые пули, упомянутые Ясинским. После прямого попадания этих снарядов зрения лишился 22-летний Густаво Гатика, ставший одним из символов протестов. После того как стало известно о его увечье, демонстранты потребовали суда над полицейскими.
Голос разгневанных кастрюль
Удары металлической ложкой по пустой таре — саундтрек еще одного протестного движения Латинской Америки: колумбийского. Из-за характерного гулкого звука группы манифестантов можно заметить издалека. Начало волнениям положили слухи о планах президента Ивана Дуке повысить пенсионный возраст и сократить МРОТ. Как и Чили, Колумбия — страна неолиберальной модели, равнодушной к социальным перекосам. Волнения в Сантьяго, где проблемы те же, вызвали ответную реакцию в Боготе. Президент Дуке объявил, что его неверно поняли, и он не собирался урезать пенсии. Однако перед этим пустил в бой свои силы быстрого реагирования: жертвами столкновений стали пятеро протестовавших.
С тех пор волнения было не остановить. Помимо жестокости его подчиненных, Дуке ставят на вид невыполнение условий мира с левыми повстанцами из группировки FARC, несколько лет назад сложившими оружие, и нерасследованные убийства правозащитников. Еще повод для недовольства: дороговизна образования, часто переданного в частные руки. Власти пробовали договориться с организацией манифестантов — Национальным забастовочным комитетом, выдвинувшим 13 требований правительству, — но тщетно. Волнения продолжились, несмотря на ожидавшееся затишье: в странах Латинской Америки уже готовятся к многодневному празднованию Рождества. Однако в этот раз улицы не опустели.
США вступают в игру
По другую сторону колумбийской границы — Венесуэла, где с 2014 года продолжаются выступления против левых, при правлении которых ВВП в течение шести лет сократился вдвое. Однако во второй половине 2019 года в стране, строящей боливарианский социализм, относительное затишье. Зато о Венесуэле вспоминают правые, вынужденные держать оборону. "Общественное мнение недовольно действующими властями. По социологическим опросам, рейтинги Пиньеры и Дуке находятся в катастрофическом положении", — рассказал в разговоре с ТАСС профессор Высшей военной школы Колумбии Висенте Торрихос.
О венесуэльской и кубинской опасности вспомнили в США, где не без оснований считают и Чили, и Колумбию своими союзниками. Глава Госдепартамента Майкл Помпео обнаружил у них угрозу иностранного вмешательства: "Мы в администрации Трампа продолжим поддерживать эти страны, чтобы не допустить перехвата протестных движений Кубой и Венесуэлой. Мы будем работать вместе с законными правительствами над тем, чтобы предотвратить превращение выступлений в мятежи и всплески насилия, не отражающие демократическую волю народов", — заявил главный американский дипломат.
Основания для опасений и у него, и у США есть: завершение протестов ни в Чили, ни в Колумбии не просматривается. Зато они могут перекинуться на другие страны региона, многие из которых пребывают в экономической депрессии. Таких в Латинской Америке много. В 2019-м общий ВВП региона сократится на 0,2%. Этот показатель ниже даже того, который фиксируют в странах Африки южнее Сахары.
Игорь Гашков