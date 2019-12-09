Где справедливость? В Латинской Америке идут "кастрюльные" бунты

Колумбийцы и чилийцы ударяют ложками по пустой посуде, возмущенные тем, что одним все, а другим ничего

Золотой век экономического роста завершился, остались гнев и горечь. В Латинской Америке, где пять лет подряд растет число бедных, c осени 2019-го продолжаются массовые акции протеста. В ноябре-декабре эпицентр волнений — Колумбия и Чили. Манифестанты требуют от государства финансовой помощи среднему классу и прекращения политики бюджетной экономии. Это значит: не повышать пенсионный возраст, не сокращать МРОТ, не увеличивать цены на самые ходовые товары и услуги. В зависимости от политических обстоятельств власти идут протестующим навстречу или пробуют подавить волнения силой. Деньги кончились

На эту тему Более 100 человек пострадали в ходе протестов в Чили

Данные чилийских социологов из НКО Latinobarómetro свидетельствуют: такого уже давно не было. Никогда за последние 23 года жители Южной Америки не видели свое будущее в столь мрачных тонах. Причина — экономический спад, который континент переживает с 2014 года, когда колебания цен затронули не только нефть, но и другие сырьевые товары, которыми богат регион. К обесцениванию экспортных продуктов добавилось замедление роста экономики Китая. Поднебесная — главный торговый партнер латиноамериканских стран, и, если у нее дела пойдут хуже, новых выгодных контрактов уже не будет. В этих условиях местным жителям предлагают затянуть пояса. Платить больше за то, что раньше стоило дешево, и не рассчитывать на государство. Многие его активы уже давно выставлены на продажу. Активный игрок на поле местной политики — Международный валютный фонд. От его решений зависит выделение кредитов, а это значит наличие у правительств денег на текущие расходы. Условия, которые ставит МВФ, могут быть жесткими. От Эквадора организация потребовала увеличить стоимость горючего на 123%. Когда правительство согласилось, вспыхнули бунты жителей глубинки, привыкших полагаться на частный транспорт. Развернувшиеся в октябре эквадорские выступления — поворотный пункт в латиноамериканской политике. Как по эффекту домино, волнения поднялись сразу в нескольких странах региона. 14 октября испугавшиеся власти приняли условия протестующих, и в тот же день манифестации начались в Чили. Несмотря на то, что экономический рост в стране не останавливался даже в последние годы, местные жители чувствуют себя обделенными: их доходы в реальном исчислении не увеличиваются, социальная сфера не развивается, все, без чего только может обойтись государство, — приватизировано. Сколько-сколько? Как и эквадорцев, чилийцев возмутило то, что придется еще раз раскошеливаться без причины. В октябре цену за билет на метро подняли на 30 песо, а до того, в январе, еще на 20. Несколько сотен студентов вышли на акцию протеста и оказались в эпицентре столкновений. Президент Себастьян Пиньера, в прошлом боровшийся против диктатуры, решил применить силу. Результат превзошел его ожидания: всего через несколько дней сотни тысяч чилийцев вышли на улицы, протестуя уже не только против экономических трудностей, но и против жестокости полиции и неуважения власть предержащих к мирным демонстрантам.

Украинский журналист Олег Ясинский, давно живущий в Чили, оказался в гуще событий. В разговоре с ТАСС он рассказал о том, что видел своими глазами: сценах насилия на улицах города Сантьяго. "Полиция стреляет "резиновыми пулями" демонстрантам в лицо и глаза. Резиновые пули на поверку оказываются на 80% металлическими. Гранаты со слезоточивым газом бросают в лицо. Есть случаи насмерть забитых полицией. Есть случаи применения полицией боевого оружия. В воде водометов содержатся запрещенные химические вещества", — говорит Ясинский. Сами власти отрицают, что применяли насилие неправомерно. По словам Ясинского, главная проблема Чили в "распределении доходов, которое остается одним из самых неравномерных в мире". Протестующие предлагают начать преобразования с законов: поменять конституцию, в которой роль государства названа "второстепенной", то есть не предполагающей социальных обязательств, на текст, где упоминалась бы общенациональная солидарность. После многодневных выступлений президент Пиньера согласился на это: референдум, менять или нет основной закон, назначили на апрель. Однако перед тем жизни успели лишиться 26 протестующих и около 13 тысяч получили ранения. Последовали и другие уступки: в отставку отправили министра финансов, отвечавшего за неолиберальный курс, повысили минимальный размер пенсий и МРОТ. Однако манифестации продолжаются. Одна из причин — резиновые пули, упомянутые Ясинским. После прямого попадания этих снарядов зрения лишился 22-летний Густаво Гатика, ставший одним из символов протестов. После того как стало известно о его увечье, демонстранты потребовали суда над полицейскими. Голос разгневанных кастрюль Удары металлической ложкой по пустой таре — саундтрек еще одного протестного движения Латинской Америки: колумбийского. Из-за характерного гулкого звука группы манифестантов можно заметить издалека. Начало волнениям положили слухи о планах президента Ивана Дуке повысить пенсионный возраст и сократить МРОТ. Как и Чили, Колумбия — страна неолиберальной модели, равнодушной к социальным перекосам. Волнения в Сантьяго, где проблемы те же, вызвали ответную реакцию в Боготе. Президент Дуке объявил, что его неверно поняли, и он не собирался урезать пенсии. Однако перед этим пустил в бой свои силы быстрого реагирования: жертвами столкновений стали пятеро протестовавших.

На эту тему Власти Колумбии ввели комендантский час в Боготе