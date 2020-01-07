Трамп: собирающийся давать показания в Сенате Болтон ничего не знает о сути дела

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп убежден, что его бывшей помощник по национальной безопасности Джон Болтон в случае дачи показаний в Сенате Конгресса в рамках процедуры импичмента, окажется не в курсе происходящего. Такое мнение президент США высказал во вторник на встрече с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Болтон ранее заявил , что готов выступить в верхней палате, если законодатели выпишут ему повестку.

"Это будет зависеть от юристов, зависеть от Сената <...> [Если он придет на слушания, окажется, что] он ничего не знает о том, о чем мы говорим, - отметил глава администрации США, отвечая на вопросы журналистов. - Потому что, если вы знаете, украинское правительство выступило с очень весомым заявлением о том, что не было давления (в ходе июльского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским - прим. ТАСС), ничего не было".

Трамп вновь подчеркнул, что импичмент - "это большой обман". "[Мною] не было сделано ничего неправильного <...> Эти две статьи обвинения (о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса, одобренные Палатой представителей 18 декабря - прим. ТАСС) даже несерьезны, не было никакого преступления, - утверждал он. - Это все обернулось партийным обманом, охотой на ведьм".

Президент выразил убеждение, что против него предпринимались незаконные действия еще до избрания на должность главы Белого дома, а история с импичментом является лишь продолжением.

Кто платит?

"Если вы посмотрите на стенограммы разговоров [с Зеленским], то они совершенны, даже если прочтете лишь одну, - заявил Трамп. - Там абсолютно ничего нет неправильного. Что касается денег, то они были предоставлены [Украине] на две-три недели раньше запланированного [срока]".

"Но я обратил внимание на коррупцию и другие вещи. В частности, почему Франция, Германия и, возможно, Греция не платят? Почему всегда США платят Украине?" - сказал он.