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Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке

США готовы к миру со всеми. Трамп ответил на иранский ракетный удар

При этом президент США объявил о намерении Вашингтона немедленно ввести новые жесткие санкции в отношении Тегерана
Президент США Дональд Трамп AP Photo/ Evan Vucci
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступил в среду в Белом доме с телеобращением к согражданам в связи с ракетным ударом, нанесенным Ираном по используемым американскими военными объектам в Ираке. В ходе своей речи, продолжавшейся менее 10 минут, американский лидер заявил, что Тегеран, судя по всему, "вышел из состояния повышенной боевой готовности", а Вашингтон в свою очередь готов к миру со всеми, кто к нему стремится.

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"Иран, судя по всему, вышел из состояния повышенной боевой готовности, что очень хорошо для всех, кто имеет к этому отношение, и очень хорошо для всего мира <...> Обращаюсь к народу и руководству Ирана. Мы хотим, чтобы у вас было великое будущее, которого вы заслуживаете: процветание в вашей стране и гармоничные отношения со странами мира. Соединенные Штаты готовы к миру со всеми, кто стремится к нему", - сказал американский лидер.

При этом он призвал Тегеран к совместной борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), назвав ее "настоящим врагом" республики. "Мы должны работать вместе над этим и другими общими приоритетами", - заявил Трамп.

Кроме того, глава Белого дома отметил, что Вооруженные силы США в настоящее время "сильнее, чем когда-либо прежде", однако это не означает, что Вашингтон стремится их задействовать. "Тот факт, что у нас прекрасные армия и техника, не означает, что мы должны их использовать. Мы не хотим их использовать. Американская мощь, как военная, так и экономическая, являются лучшим сдерживающим [фактором]", - подчеркнул президент.

Без потерь

Ракетный удар по базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля Тегеран нанес в ночь на 8 января. Он стал ответной реакцией на удар США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

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Комментируя действия Ирана, Трамп заверил, что граждане Соединенных Штатов в результате обстрела не пострадали, а самим военным объектам был нанесен лишь минимальный ущерб. "Убитых не было ни среди американцев, ни среди иракцев благодаря принятым мерам предосторожности, рассредоточению сил и системе раннего оповещения, которая сработала очень хорошо", - пояснил президент.

Говоря об убийстве Сулеймани, Трамп вновь назвал его террористом, которого "очень давно" надо было ликвидировать. "На руках Сулеймани кровь как американцев, так и иракцев <...> Убрав Сулеймани, мы направили мощный сигнал террористам: если вы цените свою собственную жизнь, вы не будете угрожать жизням наших людей", - сказал глава Белого дома.

Жесткие санкции и новая ядерная сделка

Несмотря на слова о готовности к миру, в ходе своего выступления Трамп объявил о намерении Вашингтона немедленно ввести новые жесткие санкции в отношении Тегерана, которые "останутся в силе до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение".

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"Только за последние месяцы Иран задерживал суда в международных водах, беспричинно нанес удар по Саудовской Аравии и сбил два американских беспилотника", - добавил президент США. При этом Трамп выразил мнение, что "враждебные действия" со стороны Ирана значительно активизировались после подписания "глупой ядерной сделки" - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Еще в начале своей речи Трамп подчеркнул, что пока он остается президентом США, "Ирану никогда не позволят иметь ядерное оружие", однако он в очередной раз подверг резкой критике СВПД, призвав Россию и другие страны отказаться от этого соглашения и разработать новое. "Иран должен оставить свои ядерные амбиции и поддержку терроризма. Пришло время для Великобритании, Германии, Франции, России и Китая признать эту реальность. Теперь они должны покончить с пережитками иранской сделки или СВПД. Мы должны работать в направлении заключения сделки с Ираном, которая сделает мир более безопасным и более спокойным местом", - сказал он.

Президент США подчеркнул, что "мир и стабильность не будут преобладать на Ближнем Востоке, пока Иран продолжает разжигать насилие, беспорядки, ненависть и войну". "Цивилизованный мир должен послать четкий и единый сигнал режиму: вашу кампанию террора, убийств и беспредела больше не потерпят", - сказал Трамп и призвал НАТО на фоне этого начать играть гораздо более активную роль на Ближнем Востоке.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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