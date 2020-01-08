США готовы к миру со всеми. Трамп ответил на иранский ракетный удар

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступил в среду в Белом доме с телеобращением к согражданам в связи с ракетным ударом, нанесенным Ираном по используемым американскими военными объектам в Ираке. В ходе своей речи, продолжавшейся менее 10 минут, американский лидер заявил, что Тегеран, судя по всему, "вышел из состояния повышенной боевой готовности", а Вашингтон в свою очередь готов к миру со всеми, кто к нему стремится.

"Иран, судя по всему, вышел из состояния повышенной боевой готовности, что очень хорошо для всех, кто имеет к этому отношение, и очень хорошо для всего мира <...> Обращаюсь к народу и руководству Ирана. Мы хотим, чтобы у вас было великое будущее, которого вы заслуживаете: процветание в вашей стране и гармоничные отношения со странами мира. Соединенные Штаты готовы к миру со всеми, кто стремится к нему", - сказал американский лидер.

При этом он призвал Тегеран к совместной борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), назвав ее "настоящим врагом" республики. "Мы должны работать вместе над этим и другими общими приоритетами", - заявил Трамп.

Кроме того, глава Белого дома отметил, что Вооруженные силы США в настоящее время "сильнее, чем когда-либо прежде", однако это не означает, что Вашингтон стремится их задействовать. "Тот факт, что у нас прекрасные армия и техника, не означает, что мы должны их использовать. Мы не хотим их использовать. Американская мощь, как военная, так и экономическая, являются лучшим сдерживающим [фактором]", - подчеркнул президент.

Без потерь

Ракетный удар по базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля Тегеран нанес в ночь на 8 января. Он стал ответной реакцией на удар США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.