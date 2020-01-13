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Макрон в разговоре с Путиным отметил важность проведения гуманитарных операций ООН в Сирии

В Елисейском дворце также сообщили, что президенты Франции и России подтвердили свою приверженность сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе

ПАРИЖ, 13 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул необходимость сохранения условий для проведения гуманитарных операций под эгидой ООН в Сирии. Об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в воскресенье, сообщает в понедельник Елисейский дворец.

"По вопросу Сирии президент Республики вновь выразил обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в Идлибе и подчеркнул необходимость сохранения условий для эффективного реагирования со стороны ООН на гуманитарные потребности гражданского населения на всей территории этой страны", - говорится в заявлении администрации французского лидера.

Кроме того, президенты подтвердили свою приверженность сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Лидеры заявили о намерении "призвать Иран как можно скорее вернуться к полному соблюдению своих обязательств" в рамках этой сделки.

Макрон также обсудил с российским лидером положение дел в Ливии, выразив надежду на сохранение между двумя сторонами конфликта перемирия, объявленного 12 января, а также на то, что "берлинская конференция по Ливии позволит возобновить политический процесс под эгидой ООН".

Главы двух государств также обсудили прогресс по выполнению решений саммита "нормандской четверки", состоявшегося в Париже 9 декабря, сообщает Елисейский дворец, отметив, что ранее Макрон затронул эту тему в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Президент Республики подтвердил приоритет на соблюдение перемирия на линии соприкосновения ради следующих шагов в урегулировании конфликта", - говорится в сообщении.

Совет Безопасности ООН 10 января принял резолюцию о продлении трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи в Сирию. Согласно документу, доставка помощи будет осуществляться через два пункта на границе с Турцией. Пункты на границе с Иорданией и Ираком исключены. Действие схемы продлено на срок 6 месяцев, по истечении которого будет проведена оценка ситуации на земле. За документ проголосовали 11 стран, в то время как Россия, Китай, Великобритания и США воздержались.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИранСирияРоссияФранцияЛивияКризис в СирииСитуация вокруг ядерной программы ИранаМакрон, Эмманюэль
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