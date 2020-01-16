Общие цели, но разные методы. Почему Уоррен и Сандерсу все труднее оставаться союзниками

Они оба выступают за реформу здравоохранения, за увеличение налогов для сверхбогатых, а также за решение проблемы студенческих займов. Однако по-разному видят воплощение своих идей

Сенаторов Элизабет Уоррен (Массачусетс) и Берни Сандерса (Вермонт) часто называют самыми прогрессивными кандидатами на пост президента США от Демократической партии. До недавнего времени они были союзниками и старались не атаковать друг друга. Однако в разгар президентской кампании отношения между участниками гонки накаляются. Все началось с публикации расшифровки якобы речи Сандерса, в которой тот призывал своих волонтеров противостоять Уоррен. В документе говорится, что, хоть Сандерс и считает ее своим другом, он сомневается в ее способности привлечь новых избирателей.

Scoop: Bernie stealthily goes negative on Warren w/ a volunteer script to tell Warren-leaning voters that she only appeals to the "affluent"/"highly-educated" &

"She's bringing no new bases into the Dem Party" (I re-typed script below to protect sourcing) https://t.co/4IxNYNosrO pic.twitter.com/afussXPPlB — Alex Thompson (@AlxThomp) January 12, 2020

В ответ Уоррен рассказала, как в 2018 году Сандерс заявил ей, что не верит в победу женщин на выборах в 2020 году. На сенатора от Вермонта сразу же посыпались обвинения в сексизме, хотя многие и усомнились в правдивости слов его оппонента. В результате на последних дебатах в Айове бывшие союзники даже не пожали друг другу руки.

#DemDebate: Elizabeth Warren doesn't shake Bernie Sanders' hand after the debate.pic.twitter.com/AisVixkaVm — Chloe Salsameda (@ChloeSalsameda) January 15, 2020

Несмотря на дружбу и схожие позиции, между Уоррен и Сандерсом всегда существовали противоречия. Это можно наглядно проследить на примере их предвыборных программ. Идеология Оба кандидата ориентируются на разного избирателя и по-разному видят воплощение своих идей. Уоррен не раз говорила, что она "капиталист до мозга и костей", но хочет добиться структурных изменений в стране. Ее электорат — скорее благополучные американцы с высшим образованием. Сандерс же причисляет себя к социал-демократам, он выступает за "политическую революцию", а его избиратели — это рабочий класс. Здравоохранение И Уоррен, и Сандерс считают необходимым провести реформу здравоохранения в США. Оба предлагают переход на систему "единого плательщика", что подразумевает гарантированный доступ к медпомощи для каждого гражданина.

На эту тему В США снова говорят о реформе системы здравоохранения. Рассказываем почему

Согласно предвыборной программе Уоррен, реформу можно провести, не повышая налоги для обычных граждан, а только для корпораций и сверхбогатых. Ее план требует от компаний, в которых работает более 50 человек, просто рассчитать свои текущие средние расходы на медицинское страхование и выплатить 98% от этой суммы правительству. По мнению Сандерса, для перехода на новую систему заплатить придется всем. Политик предлагает удерживать налог на здравоохранение из зарплат. Точный размер будет зависеть от уровня дохода каждого работника. Но при этом выплаты страховым компаниям и их участие в системе полностью отменят, что позволит работодателям даже сэкономить. В случае победы на выборах Сандерс обещает начать реформу немедленно, в то время как Уоррен говорит, что для реализации ее плана потребуется переходный период, который займет не один год. Образование Одна из главных проблем для молодых избирателей в США — долги по студенческим займам. Людям приходится выплачивать их еще много лет после окончания вузов. Далеко не все могут позволить себе дорогостоящее высшее образование, а потому вынуждены брать кредиты. Согласно данным Федерального резервного банка США, 69% всех отправившихся на учебу в колледж в 2018 году взяли студенческие займы. Средний долг каждого из них составляет около $29,8 тыс. Средняя стоимость четырехлетнего государственного колледжа — $20 тыс. в год, включая плату за проживание и питание. Для частных учебных заведений эта сумма обычно выше.

На эту тему Краткий гид по возможным соперникам Трампа в 2020 году

Уоррен выступает за полное списание этих долгов у 75% заемщиков. Частично облегчить это бремя она предлагает 95% заемщиков. Сандерс в этом вопросе занимает более радикальную позицию. По его мнению, власти должны освободить от выплат всех должников по студенческим займам, что означает списание $1,6 трлн. Сенатор от Вермонта также призывает не допустить разделения американских средних школ по расовому признаку. Речь идет о проблеме, когда в одних школах учатся только выходцы из неблагополучных районов, как правило афроамериканцы, а в других — дети из обеспеченных семей. Решением этой проблемы может стать организация смешанных классов, что позволит восстановить расовый баланс среди учащихся. Изменение климата Уоррен готова потратить $3 трлн на борьбу с изменением климата. Причиной экологического кризиса в США она называет коррупцию и власть нефтяных компаний. Согласно ее планам, все новые здания в США должны стать безуглеродными (нулевое загрязнение) уже к 2028 году, новые автомобили и автобусы — к 2030-му, а источники электроэнергии — к 2035-му. Сандерс намерен потратить $16,3 трлн на реализацию "Новой зеленой сделки", представленной его соратницей — конгрессвумен от штата Нью-Йорк Александрией Окасио-Кортес. План предполагает сокращение выбросов парниковых газов в США и полный переход к "зеленой" экономике не позднее 2050 года. Это включает в себя создание 20 млн новых рабочих мест, переустройство городов и инфраструктуры. Сандерс также выступает за возвращение США к Парижскому соглашению. Налоги для богатых Введение налога на богатство было одним из главных предвыборных обещаний Уоррен. Сама она подавала эту идею как "двухцентовый налог", которым обложат 75 тыс. наиболее зажиточных семей в США. Уоррен предлагает 2-процентный налог на семейное имущество стоимостью свыше $50 млн и 3-процентный на имущество стоимостью свыше $1 млрд.

На эту тему Байден и Сандерс не считают свой возраст препятствием для предвыборной гонки