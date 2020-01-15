WP: Трамп угрожал "евротройке" пошлинами, если она не обвинит Иран в нарушении СВПД

ТАСС, 15 января. Президент США Дональд Трамп угрожал Франции, Великобритании и Германии ввести пошлины в размере 25% на европейские автомобили, если они не обвинят Иран в нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по его ядерной программе. Об этом в среду сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По ее данным, предупреждение было сделано за неделю до того, как указанные страны запустили механизм по разрешению споров в рамках ядерной сделки. Один из источников газеты назвал этот шаг со стороны США "вымогательством".

Отмечается, что прежде Трамп уже угрожал ввести пошлины на автомобили, чтобы добиться более выгодных условий в торговле с европейскими странами. При этом неясно, насколько действенной была угроза на этот раз, так как европейские страны на протяжении нескольких недель выражали желание инициировать запуск этого механизма. Более того, европейские источники также отметили, что угроза со стороны Трампа едва не вынудила их отказаться от этой идеи из опасений, что их могут посчитать "марионетками" Вашингтона, если эта информация попадет в СМИ.

Как указывает The Washington Post, угроза была передана напрямую чиновникам в Лондон, Париж и Берлин.

Во вторник главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании объявили о запуске механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД. МИД РФ выразил разочарование в связи с их решением.