"Страну ожидают изменения". Мировые СМИ о назначении правительства России

Премьер-министр Михаил Мишустин 21 января представил президенту Владимиру Путину состав нового кабинета министров. Мы отобрали главные комментарии мировых изданий о новом российском правительстве. США The Wall Street Journal: "Президент Владимир Путин назначил новый состав кабинета министров после того, как на прошлой неделе изложил план глубоких конституционных изменений... В новом кабинете во главе с бывшим руководителем налоговой службы Михаилом Мишустиным на своих постах остались некоторые ключевые министры, в том числе министры финансов, иностранных дел и обороны. Владимир Путин назначил на пост первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова, известного сторонника увеличения государственных расходов и более активной роли государства в экономике".

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The New York Times: "Новый премьер-министр Путина представил состав кабинета министров во вторник, и наиболее видные министры сохранили свои посты. Однако по мере того как становятся известны подробности самых крупных за последние десять лет перемен в правительстве России, истинное содержание долгосрочного плана Путина - и даже то, действительно ли этот план у него есть, - остается загадкой. С того самого момента, когда в минувшую среду он во время выступления в Федеральном собрании подал первый сигнал, практически каждый день поступает информация о новых отставках, неожиданных назначениях и загадочных новых законопроектах. Попытка разобраться в этих сигналах, а также споры по поводу того, стоит ли этим заниматься вообще, привели к тому, что международные эксперты по Кремлю разразились какофонией противоречивых прогнозов и предположений". Великобритания The Financial Times: "Президент России Владимир Путин одобрил перестановки в кабинете министров, произведенные его новым премьер-министром, приведя больше технократов в правительство с целью придать ускорение неустойчивой российской экономике. Михаил Мишустин, назначенный Путиным на прошлой неделе премьер-министром, выдвинул двух коллег, с которыми он работал ранее в должности главы Федеральной налоговой службы. Он сделал их заместителями премьера... Новый первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов является давним советником по экономике Путина и выступает за большую роль государства в экономике. Большинство главных соратников Путина, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова и глав всех силовых министерств, сохранили свои должности". Германия Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Новый глава российского правительства Михаил Мишустин в присутствии хозяина Кремля Владимира Путина представил свой кабинет министров. В новом правительстве продолжат работать глава МИД Сергей Лавров, который уже почти 16 лет находится на этой должности, и министр обороны Сергей Шойгу. Кроме того, остался главой МВД Владимир Колокольцев. Но многие посты были заняты новыми людьми. Путин ранее ясно дал понять, что страну ожидают изменения. При этом дискуссии вызвали прежде всего запланированные им поправки в Конституцию". Die Zeit: "Министров, возглавляющих стратегически важные ведомства, не заменили".

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Незадолго до этого Путин объявил о реформе Конституции, которая должна по-новому сбалансировать официальное распределение власти внутри политической системы России". Франция Agence France-Presse: "Спустя всего неделю после заявления о предстоящей конституционной реформе российский президент объявил новый состав правительства. Путин сменил целый ряд министров, отвечавших за социальные вопросы: спорт, здравоохранение, образование и культуру. Речь идет об отраслях, которые переживают кризисные времена". Ouest-France: "Президент России Владимир Путин назвал новый состав правительства, политические тяжеловесы Сергей Лавров и Сергей Шойгу сохранили свои портфели министров иностранных дел и обороны. Кроме Лаврова и Шойгу оставляют за собой стратегические посты министр внутренних дел Владимир Колокольцев и министр энергетики Александр Новак. Реагируя на слова президента, премьер Михаил Мишустин обещал россиянам реальные перемены, в том числе повышение уровня жизни. Рейтинг прежнего кабинета снижался именно из-за экономических трудностей, с которыми столкнулись россияне". Япония NHK: "В новом кабинете свои посты сохранили ключевые министры, включая главу МИД Лаврова, министра обороны Шойгу и министра энергетики Новака. В то же время пост министра экономического развития вместо Орешкина занял Максим Решетников - бывший губернатор Пермского края. Минэкономразвития является окном для экономического сотрудничества между Россией и Японией. Путин заранее потребовал, чтобы правительство объединилось для реализации национальных проектов. В частности, их приоритетом является экономическое развитие, повышение благосостояния граждан и образовательных стандартов. Путин также намерен внести серьезные изменения в структуру власти в России и поправки в Конституцию перед окончанием своего президентского срока в 2024 году. Цель этих мер - добиться результатов и заручиться пониманием со стороны общественности".

Nikkei shimbun: "Назначение Мишустина премьер-министром, а вслед за ним назначение близкого к Путину Андрея Белоусова первым заместителем председателя правительства показывает его (Путина) нацеленность на укрепление государственного контроля. В новом правительстве Белоусов станет единственным первым вице-премьером. С 2012 по 2013 год он был министром экономического развития, после чего стал помощником президента по экономическим вопросам. Очевидно, что на посту второго человека в правительстве он будет прилагать усилия для достижения экономического роста, чего потребовал Путин в своем послании Федеральному собранию. В то же время главы МИД и Минобороны сохранили свои посты. В России за экономическую политику отвечает премьер-министр, в том время как внешняя политика и вопросы безопасности напрямую контролируются президентом. Переназначение Лаврова и Шойгу говорит о том, что Россия продолжит курс на сближение с Китаем, также, по всей видимости, сохранится конфронтационная линия с США". Jiji: "В новом кабинете министров РФ свои посты сохранили глава МИД Лавров и министр обороны Шойгу, что говорит о продолжении текущей политики в области дипломатии и обороны. Большое внимание было приковано к тому, останется ли Лавров, занимающий свой пост с 2004 года, министром иностранных дел. Решение оставить его на своем посту связано с тем, что существует ряд текущих вопросов, включая отношения с США, в которых пока не наблюдается улучшения. Кроме того, Россия все больше вовлечена в ситуацию на Ближнем Востоке". Китай Renmin Ribao: "В новом правительстве России сохранили свои посты министр обороны Шойгу и министр иностранных дел Лавров. Это привлекло большое внимание. Это свидетельство того, что Путин очень доволен оборонной и внешнеполитической работой". Индия Outlook: "Российский президент, заявивший на прошлой неделе о "необходимости перемен", сохранил на своих постах ключевых соратников, включая министра иностранных дел, министра обороны и министра энергетики. Но он сменил несколько чиновников, отвечающих за социальные вопросы, в том числе министров здравоохранения, образования, труда и экономического развития". Куба Prensa Latina: "Новое правительство, представленное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, нацелено на рост экономики, и все указывает на то, что добиваться этого оно будет путем ускорения реализации национальных проектов. В частности, одна из главных причин недовольства президента Владимира Путина предыдущим кабмином заключалась в невыполнении или явной задержке реализации так называемых майских указов президента. Изменения в экономическом блоке российского правительства скорее направлены на достижение целей, поставленных президентом в марте прошлого года как минимум в двенадцати жизненно важных сферах...

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