Сенатор пригласил Трампа в качестве своего гостя на разбирательство по импичменту

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Американский сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки) пригласил в среду Дональда Трампа в качестве своего гостя на проходящее в Сенате судебное разбирательство в рамках импичмента президента США. Соответствующее сообщение законодатель разместил на своей странице в Twitter .

"Я слышал, что Дональд Трамп хотел бы присутствовать на [проводимом в Сенате] процессе по импичменту. Господин президент, я бы хотел, чтобы вы стали моим гостем во время этого ангажированного фарса", - написал Пол, опубликовав фотографию билета, позволяющего в качестве зрителя наблюдать за проходящей в Сенате процедурой импичмента главы государства. Глава Белого дома разместил это сообщение на своей странице в Twitter, но пока не стал отвечать на него.

Сенатор, являющийся сторонником Трампа, также отметил, что республиканцев сплотил против импичмента выступавший в среду в верхней палате американского законодательного органа председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф (демократ от штата Калифорния). "Чем больше мы слышим от Адама Шиффа (выступавшего с обвинениями в адрес президента - прим. ТАСС), тем крепче республиканцы сплачиваются против этого ангажированного фарса!" - считает Пол.

"Обмен свидетелями"

Он также выступил против того, чтобы вызывать в качестве свидетеля на разбирательство бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который заявил, что готов дать показания, если сенаторы выпишут ему повестку с требованием явиться на процесс. При этом сам Трамп хотел бы, чтобы бывший вице-президент США Джозеф Байден и его сын Хантер Байден дали показания в верхней палате законодательного органа. Ранее некоторые демократы выступили с предложением вызвать на суд второго, если республиканцы обеспечат выступление на процессе Болтона. Однако лидер демократического меньшинства Сената Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) в среду заявил, что такое предложение "не обсуждается".