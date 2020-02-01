Законопроект о выходе Ирана из ДНЯО передали в комиссию Меджлиса по нацбезопасности

ТЕГЕРАН, 1 февраля. /ТАСС/. Законопроект о выходе Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в субботу был передан на рассмотрение в комиссию Меджлиса (парламента) страны по национальной безопасности и внешней политике. Об этом сообщает агентство ISNA .

Отмечается, что законопроект был подписан 19 депутатами парламента. В случае утверждения комиссией он может быть поставлен на голосование в Меджлисе.

20 января глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран выйдет из ДНЯО, если Европа направит дело о нарушении Тегераном условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН.

14 января главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании объявили о запуске механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД. Основанием для этого, по мнению европейцев, является невыполнение Ираном своих обязательств. Выход исламской республики из ДНЯО будет фактически означать конец ядерной сделки.