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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Законопроект о выходе Ирана из ДНЯО передали в комиссию Меджлиса по нацбезопасности

Ранее глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран выйдет из ДНЯО, если Европа направит дело о нарушении Тегераном условий СВПД по иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН

ТЕГЕРАН, 1 февраля. /ТАСС/. Законопроект о выходе Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в субботу был передан на рассмотрение в комиссию Меджлиса (парламента) страны по национальной безопасности и внешней политике. Об этом сообщает агентство ISNA.

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Отмечается, что законопроект был подписан 19 депутатами парламента. В случае утверждения комиссией он может быть поставлен на голосование в Меджлисе.

20 января глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран выйдет из ДНЯО, если Европа направит дело о нарушении Тегераном условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН.

14 января главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании объявили о запуске механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД. Основанием для этого, по мнению европейцев, является невыполнение Ираном своих обязательств. Выход исламской республики из ДНЯО будет фактически означать конец ядерной сделки.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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