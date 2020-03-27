Политики опаздывают: мировые СМИ о видеоконференции лидеров G20

Во время предыдущего кризиса в 2008 году главы государств действовали сплоченнее и эффективнее, пишут журналисты.

26 марта состоялся "виртуальный" саммит "Большой двадцатки" — встреча лидеров наиболее развитых и влиятельных стран мира в режиме онлайн. Итоги обсуждения на высшем уровне подводят мировые СМИ. ТАСС собрал самые яркие отклики прессы на это событие. США CNBC: "20 стран пообещали выступить единым фронтом в борьбе с коронавирусом и заявили, что вольют в мировую экономику $5 трлн для того, чтобы противодействовать пандемии в условиях, когда звучат прогнозы относительно надвигающегося глубокого экономического спада. Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин участвовали в видеоконференции, организованной королем Саудовской Аравии, который призвал к координации усилий в условиях, когда на него оказывают нажим с тем, чтобы прекратить войну цен на нефть между Эр-Риядом и Москвой.

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Встреча лидеров состоялась в тот период, когда звучит критика по поводу того, что "двадцатка" медленно реагировала на пандемию, в результате которой по всему миру умерло более 21 тыс. человек и которая стала причиной финансовых потрясений... В условиях, когда усиливается озабоченность по поводу того, что бедные страны не имеют доступа к рынкам капиталов или к приемлемому по качеству медицинскому обслуживанию, лидеры G20 пообещали взаимодействовать с МВФ и другими международными организациями в выработке финансового пакета для поддержки развивающихся стран.

Страны "двадцатки" отчаянно пытаются обеспечить защиту собственных экономик, которые уже пострадали в результате пандемии и, вероятно, вступают в период спада

Нынешнее бездействие резко контрастирует с событиями 2008 года, когда в ситуации финансового кризиса G20 предприняла быстрые действия по мобилизации ресурсов для нуждающихся стран. Рассуждения о глобальной координации усилий еще должны найти отклик у администрации Трампа, склонной к проведению изоляционистской политики". CNN: "Подобно большинству людей, которые оказались в условиях самоизоляции, лидеры "двадцатки" общались в формате видеоконференции. На фотографиях, запечатлевших это событие, все лидеры улыбались в объективы видеокамер, установленных у них дома или в рабочих кабинетах... Саммит в удаленном режиме, когда нет возможности проводить краткие встречи на ногах, обсуждать проблемы в частном порядке или говорить о чем-то шепотом, что обычно придает особый колорит такого рода встречам, служит наглядной демонстрацией того, насколько необычны нынешние времена, когда лидерам необходимо действовать. Он также заставляет задуматься о том, сможет ли мир, разобщенный геополитическими проблемами, противостоять распространению вируса, для которого не являются преградой государственные границы и правительства, стремящиеся их сохранить". Bloomberg: "Лидеры G20 обязались выделить дополнительные средства на инициативы в области здравоохранения и принять все необходимые меры для того, чтобы преодолеть последствия пандемии и нанесенный ею экономический ущерб...

В принятом итоговом заявлении не упомянуто о потрясении на мировом рынке нефти, вызванном войной цен между Саудовской Аравией и Россией

Администрация Трампа оказывает нажим на Саудовскую Аравию, чтобы она отказалась от планов увеличить поставки на мировой рынок после того, как цены на нефть упали до самого низкого уровня за почти два десятилетия".

The Wall Street Journal: "Лидеры G20 заявили, что направят более $5 трлн на финансирование мер, призванных уберечь мировую экономику от последствий пандемии и способствовать быстрейшему восстановлению экономики... В то же время "двадцатка" не выдвинула конкретного плана противодействия распространению коронавируса. Возможно, это связано с тем, что у участников было мало времени, чтобы подготовить встречу в условиях быстро распространяющейся пандемии. "Им потребовалось бы много времени на то, чтобы представить детальный план", — заявил бывший главный экономист МВФ Морис Обстфелд, отметивший, что в итоговом заявлении "много общих фраз и мало конкретики". В связи с тем, что в G20 входят разные страны, их совместные действия затруднены... В итоговом заявлении не было упомянуто ни о ситуации на рынке нефти, ни об энергетической политике". VOA: "Эта видеоконференция лидеров последовала за прошедшими в понедельник виртуальными переговорами министров финансов стран G20, на которых обсуждались ответные меры правительств и центральных банков в связи с надвигающимся экономическим кризисом, вызванным изоляцией миллионов людей по всему миру... Профессор Университета национальной обороны США Пол Салливан в интервью VOA заявил, что, по его мнению, виртуальная дипломатия может приносить плоды в будущем, учитывая "необходимость того, чтобы мировые лидеры обговаривали все вопросы (несмотря ни на что)". "Я считаю, что большая часть дипломатии будущего все чаще будет проводиться на виртуальном уровне и в интернете", — сказал он". Канада The Globe and Mail: "Лидеры G20 обещают выделить $5 трлн на меры экономического стимулирования для борьбы с пандемией, а также на поддержку наиболее уязвимых стран, которым может не хватить ресурсов и возможностей их систем здравоохранения для защиты населения... Как сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, "двадцатка", в частности, обсудила возможность оказания адресного содействия Африке. Он не привел никаких подробностей. По словам президента ЮАР Сирила Рамапосы, Канада, Германия, Франция, Россия и другие страны поддержали просьбу африканских государств о помощи". Бразилия Folha de S.Paolo: "Так называемый чрезвычайный саммит будет ценен только в том случае, если положит начало скоординированному международному ответу на кризис. Хорошо, что был достигнут консенсус по совместному заявлению, в котором говорится о важности науки, международного сотрудничества и ответственного распространения информации в борьбе с COVID-19...

Наступил кризис колоссальных масштабов и застал "двадцатку" врасплох

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Перед G20 стоит сложнейшая задача. Коронавирус заставил страны сосредоточиться на себе самих. Власти обратили основное внимание на "пожары" внутри страны. И пандемия только усиливает тенденции к разъединению, которые и без того набрали силу с ростом национализма, протекционизма и враждебного отношения к иностранцам... Скоординированные усилия мировых лидеров кажутся невообразимыми в настоящий момент. Но правда в том, что мы уже за гранью вообразимого... В эти темные времена G20 должна помочь лидерам противостоять своим самым плохим инстинктам... Лидеры "двадцатки" должны проявить дальновидность и смелость. Мыслить мелко и предлагать сиюминутные решения равносильно объявлению конца G20". Великобритания Guardian: "Опубликовав преимущественно невнятное и непротиворечивое совместное коммюнике по итогам видеоконференции, лидеры G20 договорились сделать "все, что потребуется", чтобы минимизировать социальный и экономический ущерб от пандемии коронавируса".

Лидеры стран G20, на которые приходится 80% мирового ВВП, ранее подвергались критике за неспособность согласовать эффективные меры в ответ на пандемию столь же быстро, как это было сделано после финансового кризиса 2008 года

Франция Le Point: "Саммит состоялся в то время, когда лидеры G20 разделены еще больше, чем после финансового кризиса 2008 года". Les Echos: "Абсолютный приоритет — ответить на эпидемиологические, социальные и экономические последствия. Однако, несмотря на мрачные экономические перспективы, ни о каких конкретных и впечатляющих мерах, которые были бы соразмерны текущим проблемам, объявлено не было... Трещина в альянсе между Эр-Риядом и Москвой приводит к снижению цен на нефть. Тенденция, которая угрожает лидерству США и тысячам рабочих мест. Промышленные страны G7 выступали за решение этой проблемы на саммите G20, но этого не произошло". Италия

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La Repubblica: "Пока неясно, последуют ли за торжественными заявлениями проявление истинной политической воли и конкретные действия, способные стать ответом на нынешний вызов. Первой проверкой станет выполнение обещания лидеров обеспечить свободное распространение на мировом уровне медицинских аппаратов и медикаментов в то время, когда ряд производителей (Индия, Китай, Германия) считают приоритетом внутреннее обеспечение. На видеосаммите "двадцатки" превалировал настрой на сотрудничество, однако он проходил на фоне определенных трений: между США и Китаем вокруг темы ответственности за пандемию, а также между Саудовской Аравией и Россией вокруг квот на производство нефти и ценовой политики. Китайский лидер Си Цзиньпин косвенно призвал американского президента Дональда Трампа положить конец торговой войне и пошлинам". Китай Renmin Ribao: "В ходе саммита G20 Си Цзиньпин подчеркнул, что правительство и народ Китая не боятся трудностей, с которыми им приходится сталкиваться в ходе борьбы с пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Мы ставим вопрос об обеспечении безопасности населения на первое место, учитываем насущные требования, действуем всеобщими усилиями с твердой уверенностью, применяем научные методы, предпринимаем тщательно продуманные стратегические меры".

КНР мобилизовала весь народ, обеспечив прозрачность своих действий и объявив вирусу общенациональную войну

Global Times: "Си Цзиньпин предложил странам G20 действовать сообща, придать энергичный импульс оживлению глобальной экономики путем понижения пошлин и торговых барьеров... Как полагает профессор Института международных отношений при Университете международных дел КНР Ли Хайдун, некоторые страны оказались ошеломлены пандемией и сосредоточились исключительно на собственных внутренних проблемах, не оказывая поддержки другим государствам". China Daily: "КНР не должна быть объектом дискриминации прежде всего потому, что она приняла эффективные меры по ликвидации эпидемии, предоставив остальному миру возможность выиграть время и подготовиться к глобальному кризису в сфере общественного здравоохранения". Гонконг South China Morning Post: "Председатель КНР Си Цзиньпин использовал онлайн-встречу для того, чтобы призвать к международному сотрудничеству в сдерживании пандемии COVID-19, подчеркивая, что болезнь является общим врагом всего человечества". Япония

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Yomiuri: "Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что из-за распространения нового коронавируса страны G20, как и во время экономического кризиса 2008 года, должны приложить усилия для предотвращения обвала мировой экономики. Он также призвал уcкорить разработку вакцины, и участники саммита договорились сотрудничать в этой сфере. Кроме того, премьер подчеркнул, что полномасштабное проведение перенесенной на следующий год Олимпиады в Токио станет свидетельством победы человечества над коронавирусом. Его слова встретили одобрение руководителей стан "двадцатки". Индия Times of India: "Даже в то время, когда США и Китай продолжают ссориться по поводу происхождения нового коронавируса, источники сообщили нам, что конференция G20 проходила в духе сотрудничества и никто не поднимал вопрос о происхождении этого кризиса. Это была прекрасная иллюстрация глобального сотрудничества. Главное внимание было сосредоточено исключительно на усилиях по решению этой проблемы". ANI: "По данным источников, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил лидерам, что G20 потребовалось слишком много времени, чтобы дать ответ на пандемию COVID-19, и отметил, что кризис продолжается уже три месяца, а "мы все еще ищем скоординированный подход". Премьер-министр выдвинул несколько предложений. Он подчеркнул, что необходимо расширять обмен результатами медицинских исследований между странами. Премьер сказал, что странам G20 следует выработать новый регламент действий по урегулированию кризисов, а Всемирная организация здравоохранения должна быть приспособлена для решения новых задач". Египет

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