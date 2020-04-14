Коронавирус в Турции: туриндустрию ждут кардинальные изменения

Впервые коронавирус в Турции был выявлен 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Спустя 35 дней общее число инфицированных достигло уже 61 тыс. человек

На протяжении последних нескольких недель этот показатель ежедневно растет на 4–5 тыс. В связи с этим турецкие власти продолжают планомерно принимать новые меры в рамках борьбы с коронавирусом. Число стран, которые ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, с каждым днем увеличивается, однако власти Турции не спешат прибегать к такому радикальному шагу. Вместо этого министр здравоохранения Фахреттин Коджа призвал всех жителей республики "объявить для самих себя режим чрезвычайного положения, принимать все возможные меры предосторожности", а также оставаться в своих домах на протяжении двух-трех недель. По утверждениям Коджи, пик распространения коронавируса в Турции должен был наступить в первые недели апреля. К счастью, судя по статистике Минздрава, резкого скачка среди заболевших или умерших так и не произошло. Означает ли это, что турецким властям все же удалось удержать ситуацию под контролем и в дальнейшем ситуация начнет улучшаться? Доктор Месут Йылмаз, специалист в области инфекционных заболеваний и клинической микробиологии Университетского госпиталя Medipol, выступил с прогнозом, что число новых случаев заражения коронавирусом в Турции пойдет на спад в мае этого года. "Мне кажется, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 достигнет своего пика к концу апреля, а в мае она пойдет на спад. Вопрос лишь заключается в том, с каким количеством пациентов мы достигнем пика", — приводит слова Йылмаза государственное Анатолийское агентство. По его мнению, "период спада пандемии будет похож на докризисный период по количеству случаев заболевания и смертности". Принимаемые меры Турецкие политики, в том числе президент Тайип Эрдоган, довольно часто убеждают граждан, что их страна была в числе первых государств, которые своевременно отреагировали на распространение коронавируса в мире. Действительно, Турция одной из первых приостановила авиасообщение сначала с рядом китайских городов, а затем и со всем остальным миром. В середине марта было организовано 34 авиарейса, чтобы вывезти турецких граждан из других стран.

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Власти республики также поэтапно вводили ограничения на выход на улицу для лиц разных возрастных категорий. Так, сначала этот запрет коснулся людей старше 65 лет, затем — лиц младше 20 лет. В начале апреля Эрдоган вновь обратился к нации и объявил о запрете на въезд и выезд автотранспорта в 30 городах и провинции Зонгулдак, где "широко распространены легочные заболевания". Кроме того, он обязал носить защитные маски в местах скопления людей, в том числе в супермаркетах, на рынках и рабочих местах. Причем турецкий лидер также запретил продавать медицинские маски за деньги. Сейчас любой житель Турции раз в неделю может заказать пять бесплатных масок на государственном портале E-devlet (аналог сайта госуслуг), которые в течение нескольких дней будут доставлены курьером почты PTT. Неудачный комендантский час Однако был и крайне неудачный пример — введение 48-часового комендантского часа в 31 провинции республики, включая Анкару, Стамбул и Анталью. Глава МВД Сулейман Сойлу, получивший министерский портфель в августе 2016 года, чуть было не лишился занимаемой должности.

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10 апреля в 23:00 по местному времени (совпадает с мск) Министерство внутренних дел Турции объявило, что в рамках борьбы с распространением коронавируса вводится 48-часовой запрет на выход из домов для жителей 31 провинции, включая Анкару, Стамбул и Анталью. После этого в социальных сетях появились видеоролики огромных толп у магазинов — люди были вынуждены отправиться за продуктами после объявления о введении комендантского часа. Решение также было резко раскритиковано основной оппозиционной Народно-республиканской партией (НРП). В воскресенье вечером Сойлу объявил в Twitter об отставке и попросил прощения у руководства страны и всего турецкого народа. Однако президент не принял его отставку, подчеркнув, что Сулейман Сойлу "заслужил признательность турецкой нации за свою успешную работу". В связи с чем глава МВД продолжит исполнять свои обязанности. Турецкое правительство учло допущенную ошибку, поэтому 13 апреля сам Эрдоган заранее объявил, что в предстоящие выходные будет вновь введен 48-часовой комендантский час. Более того, подобная мера будет приниматься каждые выходные до тех пор, пока не отпадет такая необходимость. Влияние на туристический сектор Безусловно, локомотивом турецкой экономики можно считать строительную отрасль, однако туристический сектор также вносит существенный вклад в ВВП Турции. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой 11 марта выступил с довольно оптимистичной рекомендацией к отельерам перенести начало туристического сезона с конца марта на конец апреля. Такая рекомендация была озвучена как одна из мер противодействия распространению нового коронавируса. В начале апреля Эрсой не исключил, что начало туристического сезона в 2020 году в Турции может быть перенесено на конец мая.

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Примечательно, что официального объявления о переносе туристического сезона по сути не было. Представители турсектора на данный момент воспринимают вышеупомянутые заявления главы Минкульта лишь в качестве рекомендации. "То, о чем говорит министр [культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой], носит скорее рекомендательный характер. Указ об этом [переносе начала туристического сезона] не опубликован. Как вы знаете, сезонные отели в районе Антальи открываются с марта, чтобы успеть подготовиться к сезону, однако сейчас наполняемость низкая. Самые загруженные по числу туристов месяцы приходятся на период с мая по октябрь. В связи с этим мы не ожидаем, что из-за этого произойдут существенные изменения в приеме туристов", — подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС представитель Федерации отельеров Турции (TUROFED) Неджип Боз. Представитель Федерации отельеров также выразил уверенность, что в республике принимаются все необходимые меры по теме коронавируса. "Если начало туристического сезона будет перенесено на май, то это позволит контролировать болезнь более размеренно. Здесь важно создать такие условия, чтобы желающие приехать в Турцию туристы чувствовали себя в безопасности как в самолете, так и на отдыхе. В этом вопросе у нас в стране нет никаких проблем, все меры против заболевания принимаются заблаговременно", — добавил Неджип Боз. В настоящее время сложно даже предположить, когда на самом деле начнется туристический сезон в Турции, но уже сейчас эксперты прогнозируют, что турсектор республики ждут кардинальные изменения после эпидемии коронавируса. "В отелях уже не будет столов на 15 мест. Останутся разве что шестиместные столы для семей. На пляжах будут применяться правила соблюдения социальной дистанции. Все это приведет к росту цен", — подчеркнул пресс-секретарь Ассоциации туроператоров Турции Джем Полатоглу в интервью Анатолийскому агентству. Обстановка в столице Конечно, судить о ситуации во всей стране лишь по Анкаре, особенно если учесть, что 60% случаев заражения коронавирусом нового типа в Турции приходится на крупнейший мегаполис республики — Стамбул, не совсем корректно. К тому же Турция — слишком разнообразная страна, и ситуация может меняться от города к городу.

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