Эмманюэль Макрон вступает в четвертый год президентской пятилетки

При этом как указывают аналитики, минувшие 10 недель оказались для французского лидера наиболее тяжелым испытанием

Торжества по случаю третьей годовщины инаугурации президента Франции Эмманюэля Макрона, вступившего в должность главы республики 14 мая 2017 года, не фигурируют в его рабочей программе, запланированной на четверг. Повестка дня главы государства сейчас полностью подчинена задачам борьбы с коронавирусом, окончательный перелом в которой еще не достигнут. По оценкам президента, "вирус отступил, но не ушел". "Объявлять о победе слишком рано", - предостерег он в среду на заседании правительства. Одновременно Макрон констатировал, что в выборе мер противостояния глобальной угрозе страна находится "на правильном пути". В Елисейском дворце сейчас делают особый акцент на постепенной отмене режима самоизоляции людей, предостерегая от поспешных шагов.

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Самый драматичный период "Мы ведем войну", - постоянно указывал президент в своих выступлениях с момента начала распространения вируса, призывая общество к мобилизации на борьбу с пандемией. Как констатируют местные аналитики, из 1 095 дней, которые он провел во главе республики, минувшие 10 недель оказались для 42-летнего французского лидера самым драматичным испытанием. Согласно объявленным в среду новым данным, мартиролог пандемии превысил в стране 27 тыс. человек. Ограничительные меры, принятые руководством во главе с Макроном, позволили, однако, серьезно замедлить темпы распространения инфекции. Франция смогла избежать британского и американского сценариев кризиса. Сокращается количество тяжелых случаев заражения. Впервые за минувшие недели число пациентов в реанимационных отделениях больниц составило в среду вечером менее 2,5 тыс. человек. К истокам Сопротивления В ближайшие дни президент планирует работать в Париже, но воскресенье проведет на северо-востоке страны, где примет участие в мемориальной церемонии. Она пройдет 17 мая в коммуне Монкорне, почти в 200 км от столицы, с соблюдением всех ограничений, предписанных в условиях пандемии. И тем не менее предстоящее событие, безусловно, выходит за рамки повседневности. Коммуна, которую посетит Макрон, вошла в историю как театр ожесточенных военных действий. Они развернулись там 80 лет назад, в период Второй мировой войны, между французской бронетанковой дивизией под командованием Шарля де Голля и немецким моторизованным корпусом Гейнца Гудериана. По мнению газеты Le Figaro, президент отнюдь не случайно решил напомнить именно сейчас об этой героической странице битвы за Францию, когда "в противостоянии опасности родился ветер Сопротивления". Дань мужеству де Голля

Тогда, в мае 1940 года, дивизия де Голля перешла в контрнаступление против стремительно продвигавшихся к Парижу ударных сил вермахта. Как вспоминал сам генерал в "Военных мемуарах", в тот день он принял решение, которое предопределило все его дальнейшие поступки. "Если останусь жив, стану сражаться там, где будет нужно, и столько времени, сколько потребуется, пока враг не будет разбит", - так решил тогда де Голль. Стойкость его дивизии позволила задержать продвижение немецких танков и дать время британским союзникам эвакуировать свои части, блокированные у Дюнкерка. Церемония в Монкорне, отметил историк Бернар Пуаньян, пройдет в преддверии и другой важной даты: через месяц, 18 июня, исполнится 80 лет с момента исторического радиообращения де Голля, в котором он призвал к сопротивлению общему врагу уже не только своих солдат, но и всю Францию. Своей поездкой Макрон намерен вновь привлечь внимание к понятиям, которые были особенно дороги его историческому предшественнику. На первом месте среди них - национальный суверенитет. Символ на все времена Заверения в приверженности наследию генерала, безусловно, сыграли важную роль в победе Макрона, баллотировавшегося на президентских выборах весной 2017 года от созданного им движения "На марше" (ныне - "Республика на марше"). В возрасте 39 лет он был избран на высший пост на пятилетний срок, став самым молодым лидером Пятой республики, современный политический строй которой был основан де Голлем в конце 50-х годов прошлого века. "Военные мемуары" генерала находятся на видном месте в личной библиотеке, которую новый лидер Франции взял с собой в Елисейский дворец. С его приходом в резиденцию на ее эмблеме появился Лотарингский крест - символ движения Сопротивления, возглавленного де Голлем. "Это теперь логотип президентской администрации на весь срок", - подчеркнули в окружении Макрона. Связь времен особенно важна сейчас, когда Франция сталкивается с одним из самых серьезных кризисов в своей истории. В экспертных кругах считают, что в оставшиеся два года президентской пятилетки не удастся решить все проблемы, порожденные кризисом. Ответ на кризис

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