Конгрессмены назвали выход Вашингтона из ДОН "пощечиной" союзникам США в Европе

ВАШИНГТОН, 21 мая. /ТАСС/. Решение американской администрации о выходе из Договора по открытому небу (ДОН) ведет к изоляции США, дает преимущество РФ в области контроля над вооружениями, а также является "пощечиной" американским союзникам в Европе. Такое мнение выразили в четверг американские конгрессмены Адам Смит (демократ, от штата Вашингтон) и Джеймс Купер (демократ, от штата Теннесси).

"Решение администрации о выходе США из ДОН - пощечина по отношению к нашим союзникам в Европе, оно ставит под угрозу наши силы, размещенные в регионе, является откровенным нарушением закона. Это решение ослабляет наши интересы в области нацбезопасности, изолирует США, поскольку договор продолжит действовать без нас, представляет собой отказ от полезного инструмента для привлечения РФ к ответственности", - считают законодатели. Их слова приводит пресс-служба комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, председателем которого является Смит.

"Администрация [президента США Дональда] Трампа продолжает давать РФ преимущество относительно контроля над вооружениями, что оставляет наших союзников и дислоцированные силы в Европе менее защищенными", - заявили конгрессмены.