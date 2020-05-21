СМИ: Госдеп объяснил НАТО выход из ДОН якобы выбором Россией целей в США и Европе

НЬЮ-ЙОРК, 21 мая. /ТАСС/. Администрация США объяснила НАТО свое решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН) опасениями использования ДОН Россией для съемки с воздуха ключевых объектов инфраструктуры Европы и США, а также определения целей для вероятного нанесения ударов. Об этом сообщил в четверг американский журнал Newsweek со ссылкой на попавший в его распоряжение документ Госдепартамента США.

Данный документ представляет собой тезисы и основания для выхода из ДОН, адресованные представительствам НАТО и американским посольствам в Боснии и Герцеговине, Финляндии, Грузии, Швеции и на Украине. Госсекретарь Майкл Помпео в этих тезисах утверждает, что Россия, совершая облеты территории США и стран Европы, фотографирует ключевые объекты их инфраструктуры с целью, по его словам, наметить цели для вероятных ударов с использованием "обычных высокоточных вооружений".

В документе не раскрывается, каким образом Помпео узнал о подобных замыслах РФ, уточняет журнал. Он не нашел в документе и доказательств верности утверждений госсекретаря США.

В четверг, отвечая на вопросы журналистов, американский лидер заявил о выходе США из договора. Это решение вступает в силу через шесть месяцев, начиная с 22 мая, сообщил в письменном заявлении госсекретарь Майкл Помпео. Он заверил в приверженности США эффективному контролю над вооружениями, который способствует их собственной безопасности и безопасности их партнеров. Помпео допустил возможность пересмотра решения Вашингтоном, "если Россия продемонстрирует возвращение к полному соблюдению этого договора по укреплению доверия".

Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков подчеркнул, что попытки Вашингтона представить выход из соглашения как реакцию на нарушения со стороны России абсолютно безосновательны. Со своей стороны официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления американской стороны о наличии претензий к России по исполнению договора заявила, что Россия имеет ряд конкретных и давно сформулированных претензий к США по исполнению ДОН.

О договоре

Многосторонний Договор по открытому небу, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, был разработан при активном участии Москвы. К настоящему моменту к нему присоединились 34 государства. По оценке МИД РФ, договор является важной мерой укрепления доверия и безопасности. В практическом плане договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами наблюдательных миссий. Он регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения своих положений, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.

Вашингтон уже на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в якобы избирательном выполнении ДОН и в нарушении ряда положений данного многостороннего соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к имплементации договора. В 2017 году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках соглашения. Москва после этого ответила зеркально.