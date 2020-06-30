Избавить Париж от крыс. Во французской столице выбрали мэра

Президенту Эмманюэлю Макрону есть над чем задуматься. На выборах мэра и Совета Парижа списки партии "Вперед, республика!", поддерживающей главу государства, смогли набрать только 13% голосов и закончили гонку на третьем месте. Предвыборная кампания долгое время шла локоть в локоть, но завершилась рывком действующего мэра Анн Идальго и ее сторонников (48,7%). Еще год назад им прогнозировали поражение из-за неумения защитить Париж от крыс. Однако предложения макронистов и правых по этой проблеме оказались еще менее убедительными. Маленькие, пушистые Крысы, явление которых на улицах Парижа описывал еще Виктор Гюго, вновь сделались бичом французской столицы именно при правлении Идальго, впервые избранной на свой пост в 2014 году. По состоянию на 2020-й в мегаполисе насчитывается 3,5–4 млн этих животных: в 1,5–1,7 раза больше, чем горожан. Распространение грызунов — результат их обычной плодовитости (восемь детенышей на пару в среднем), усиленной бездействием коммунальных служб. Последнее — опасно. Подсчитано: если оставить крыс в покое, позволив им есть и размножаться, то от двух взрослых особей за год может произойти до 3 тыс. потомков, и они способны заполонить собой даже самый большой город в мире.

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Рейтинги Анн Идальго и поддерживающей ее Социалистической партии держались около скромных 20–25%, пока мэр возлагала ответственность за рост крысиного поголовья на жителей, оставляющих мусор (в том числе и пищевой) прямо на улицах. Мэр заявляла о культурной проблеме, связанной с нежеланием убирать за собой, и предлагала переучивать горожан: пока они, сами того не желая, будут подкармливать грызунов, существенно сократить их поголовье не выйдет. В парижской ратуше давали понять, что руки у городских властей связаны. Действенные, но негуманные методы решения проблемы полностью исключены Европейским союзом. По нормам, утвержденным в Брюсселе, не разрешается засыпать ядом крысиные норы, поскольку это наносит ущерб экологической обстановке в городе. Промежуточное решение все-таки удалось найти, что и позволило Анн Идальго сохранить за собой кресло мэра. Город наладил выпуск мусорных контейнеров, забираться в которые грызунам неудобно. Установка новых баков смягчила всеобщее недовольство. Тем более что в ходе избирательной кампании выяснилось: ни кандидат от макронистов экс-министр здравоохранения Аньес Бюзен, ни республиканка Рашида Дати никаких принципипально новых идей по борьбе с крысами предложить не смогли. Отступление Макрона

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К большому облегчению Анн Идальго, договориться между собой у ее конкуренток также не вышло. Оказалось, что их разделяет слишком многое. Бюзен, несколько лет проработавшая в правительстве, представляет партию Эмманюэля Макрона "Вперед, республика!", претендующую на лидерство во французской политике. В Елисейском дворце с самого начала ставили перед Бюзен высокие задачи, а к голосованию в столице относились как к репетиции общенациональных выборов. Возможно, именно поэтому сторонники Макрона отказались от общего списка с правой партией "Республиканцы". Ведь на президентские выборы обе политические силы неизбежно пойдут порознь. Три года назад, избираясь на пост президента, Макрон смог добиться высокого результата в Париже, оттеснив своего конкурента — республиканца Франсуа Фийона. Однако в 2020 году результат раздельного выступления двух политических сил, обращающихся к близкому электорату, оказался противоположным. Не только "Республиканцы" обошли макронистов, заняв второе место (34%), но и Аньес Бюзен потерпела личное поражение: не смогла избраться депутатом в Совет Парижа. Трудности дамы-политика — следствие запутанной системы выборов, действующей в мегаполисе, где мэра наделяет полномочиями парламент, который, в свою очередь, комплектуется представителями окружных законодательных собраний, а не избирается всеми горожанами одновременно напрямую. Это сыграло с Бюзен злую шутку: в округе, от которого она баллотировалась, макронисты выступили особенно плохо и ни одного парламентского места получить не смогли. Недавнему министру удалось добиться скромного кресла депутата окружного совета второго ряда, что не дает права заседать в парламенте всего города. В ближайшее время станет известно, примет ли известная на всю Францию дама-политик эту второстепенную должность или выберет для себя другое продолжение карьеры, скорее всего в окружении Макрона. Русский след

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