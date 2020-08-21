Республиканцы США начинают партийные мероприятия, переходящие в предвыборный съезд

ВАШИНГТОН, 21 августа. /ТАСС/. Правящая Республиканская партия США начинает в пятницу в Шарлотте (штат Северная Каролина) мероприятия, плавно переходящие в ее общенациональный предвыборный съезд.

В течение трех дней - с 21 по 23 августа - в одном из крупнейших выставочных комплексов города Национальный комитет Республиканской партии (НКРП) будет проводить закрытые заседания, связанные прежде всего с организацией съезда. Четкой границы между совещаниями по линии НКРП и мероприятиями общепартийного съезда на этот раз фактически нет. Виной тому пандемия и введенные из-за нее санитарно-эпидемиологические ограничения, спутавшие планы устройства обычного съезда (это партийное собрание проводится каждые четыре года с 1856 года).

Финалом встреч в Шарлотте станет намеченная на 24 августа открытая церемония голосования делегатов съезда, в результате которой Дональд Трамп и Майкл Пенс будут официально выдвинуты в качестве кандидатов на пост президента и вице-президента США от республиканцев на предстоящих в ноябре выборах. На этом пребывание части верхушки и актива "Великой старой партии" в Шарлотте завершится.

Однако по 27 августа включительно у республиканцев еще будут идти мероприятия за пределами этого города - в столице страны и находящемся близ нее Балтиморе (штат Мэриленд). Запланированы публичные выступления видных членов Республиканской партии, родных и близких лидера США, добивающегося переизбрания, а также некоторых тех рядовых американцев, которые оказывают Трампу горячую поддержку.

По традиции все это увенчается торжественной речью самого кандидата, то есть Трампа, в которой он даст согласие на то, чтобы представлять на ноябрьских выборах свою партию. Как ожидается, это выступление состоится 27 августа на Южной лужайке Белого дома.

Проблемы с местом

Крупнейший город Северной Каролины Шарлотт с населением 872,5 тыс. человек был выбран местом проведения съезда еще в июле 2018 года. К слову, в 2012 году там прошел Национальный съезд Демократической партии США. Однако в конце мая текущего года Трамп поднял вопрос о возможности переноса места проведения съезда после того, как губернатор Северной Каролины демократ Рой Купер заявил о необходимости сократить масштабы его проведения в связи с распространением инфекции. После нескольких недель неудачных переговоров в начале июня губернатор отклонил представленные республиканцами планы проведения полномасштабного съезда. Начался поиск нового места, но НКРП принял решение не переносить из Шарлотта организационные партийные мероприятия (21-24 августа) с ограниченным числом делегатов. Республиканцы рассматривали возможность организации съезда в таких городах, как Атланта (штат Джорджия), Даллас (штат Техас), Джексонвилл (штат Флорида), Новый Орлеан (штат Луизиана).

Затем НКРП сообщил о переносе основных мероприятий съезда, в том числе выступлений Трампа и Пенса, в Джексонвилл на 24-27 августа. Некоторые представители местных властей города выступили с критикой данного решения. Дело в том, что к съезду, как правило, начинают готовиться за пару лет до его проведения, это обусловлено необходимостью решения многочисленных оргвопросов, включая обеспечение безопасности и размещение участников. Руководство правоохранительных органов Джексонвилла в июне предупредило, что не сможет подготовиться к обеспечению безопасности участников съезда на должном уровне в столь сжатые сроки.

Кроме того, в июле во Флориде резко повысился уровень заражения новым коронавирусом. Это стало причиной обсуждения возможности отказа от второй части съезда. 23 июля Трамп объявил, что запланированные в Джексонвилле мероприятия отменяются.

Неизменная платформа

Зато с предвыборной платформой у республиканцев неясностей нет (утверждение данного документа является одним из основных моментов общенационального партийного съезда). В июне республиканцы решили ограничиться лишь переработкой платформы от 2016 года. Насколько известно, речь идет о том, что из строго консервативной программы, особенно в социальной сфере, просто исключат нападки на "действующего президента", которым четыре года назад был демократ Барак Обама. Руководство республиканцев решило обойтись без проведения заседания в Шарлотте комитета, отвечающего за разработку новой платформы.

Данное решение не пришлось по вкусу ни консервативному, ни умеренному крылу партии. При этом Трамп заявил, что "предпочел бы новую и обновленную платформу в сокращенной форме, если это возможно".

В принятой в 2016 году 66-страничной предвыборной программе Республиканской партии руководство России подвергалось резкой критике. "Мы встретим возвращение воинственности России с той же решимостью, которая привела к распаду Советского Союза", - писали составители документа. Они утверждали, что политика Москвы "угрожает нациям, обретшим самоопределение после распада Советского Союза". Одновременно республиканцы заверяли "народ России" в уважении к нему и стремлении "поддерживать дружбу".

Платформа, впрочем, не является обязательной для исполнения в случае победы на выборах. Она отражает только сиюминутные политические установки, которые лидеры партии хотят обозначить в предвыборной борьбе.

Без прессы

Неразбериха с местом проведения нынешнего съезда республиканцев стала не единственным его серьезным отличием от предыдущих. В начале августа было принято решение впервые истории провести слет в закрытом для прессы режиме. Однако впоследствии организаторы пообещали допустить небольшую группу журналистов с учетом соблюдения всех рекомендаций медиков на церемонию выдвижения кандидатур Трампа и Пенса 24 августа. Между тем в прошлом съезды посещали десятки тысяч людей. Среди них были тысячи представители как американской, так и иностранной прессы, включая корреспондентов ТАСС.

У 74-летнего Трампа в ходе прошедших праймериз (первичных выборов) и кокусов (собраний партийных активистов) не было внутри партии серьезных соперников, способных помешать набрать необходимое количество голосов для выдвижения в качестве кандидата на пост президента. По подсчетам телекомпании Эн-би-си, глава государства заручился поддержкой 2 358 делегатов съезда, а для победы на съезде ему необходимы 1 276 голосов.

Кстати, в связи с пандемией число делегатов съезда было сокращено с 2 550 до 336 (по шесть от каждого штата, заморских территорий США и столичного округа Колумбия). Голосование большинства делегатов 24 августа будет дистанционным.

"Удаленка" - новая реальность

В таком же онлайн-формате 24-27 августа будут транслироваться агитационные речи знаковых фигур Республиканской партии, хотя некоторые ключевые однопартийцы - к примеру, экс-президент Джордж Буш - младший, отказали Трампу в поддержке. А бывший госсекретарь США республиканец Колин Пауэлл и вовсе объявил, что будет голосовать в ноябре за кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.

Большинство из выступающих будут находиться в Вашингтоне. 25 августа к американцам из Розового сада Белого дома обратится первая леди США Меланья Трамп. Вице-президент Пенс выступит 26 августа из Форта-Макгенри в Балтиморе. Во время англо-американской войны 1812 года гарнизон этого форта успешно защитил гавань Балтимора от атак британского флота.

Сам Трамп ранее сообщил, что даст официальное согласие вновь баллотироваться в президенты от республиканцев 27 августа, находясь на Южной лужайке Белого дома. До этого предполагалось, что президент может выступить и в районе Геттисберга (штат Пенсильвания), где в 1863 году произошло одно из крупнейших сражений Гражданской войны в США.

По мнению информационного агентства Ассошиэйтед Пресс, выступление Трампа из официальной резиденции президента "ознаменует беспрецедентное использование федеральной государственной собственности в политических целях партии". Данное решение вызывает также вопросы с юридической точки зрения. Действующий в США с 1939 года Закон Хэтча запрещает госслужащим, за исключением президента, вице-президента и сотрудников администрации высокого ранга, высказываться в поддержку кандидатов на выборах. Эксперты считают, что сотрудники аппарата Белого дома, которые будут помогать организовать выступление Трампа с Южной лужайки, рискуют нарушить данный закон.

Сразу после вечерней речи президента Республиканская партия планирует устроить в американской столице салют. Соответствующая заявка пока изучается Национальной парковой службой, которая входит в структуру Министерства внутренней безопасности США.

Финишная прямая

По завершении съездов кандидатам на пост президента от Республиканской и Демократической партий и их напарникам предстоит серия встреч один на один в ходе общенациональных теледебатов.

Первые дебаты Трампа и Байдена состоятся 29 сентября в Кливленде (Огайо), вторые - 15 октября в Майами (Флорида), третьи - 22 октября в Нэшвилле (Теннесси).

Для кандидатов на пост вице-президента - Майкла Пенса и Камалы Харрис - 7 октября будут организованы теледебаты в штате Юта.

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября. Для победы кандидату нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков (из 538 ). Число выборщиков в коллегии равно общему числу членов Сената (100) и Палаты представителей (435) Конгресса США, кроме того в нее введены три представителя от столичного федерального округа Колумбия.

В соответствии с традицией инаугурация нового президента США состоится в полдень 20 января 2021 года.