Джозеф Байден с третьей попытки стал кандидатом в президенты США

В случае победы на выборах он станет самым пожилым президентом в истории страны, на момент инаугурации Джозефу Байдену будет 78 лет

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Джозеф Байден во вторник был официально утвержден кандидатом от демократов на предстоящих в ноябре выборах президента США. Он получил большинство голосов делегатов проходящего в Милуоки (штат Висконсин) партийного съезда. Байден, который более 35 лет был сенатором от штата Делавэр и занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы, считается одним из самых авторитетных и опытных демократов. В отличие от большинства своих бывших соперников по гонке из числа однопартийцев, он в течение многих лет непосредственно участвовал в проведении американской политики, в том числе в отношении России и Украины. В случае победы на выборах Байдену на момент инаугурации будет 78 лет. Таким образом, он станет самым пожилым президентом в истории США. Опыт во внешней политике Байден был сенатором от Делавэра в 1973-2009 годах. Он входил в число законодателей, в наибольшей степени влиявших на внешнюю политику страны, и не раз становился председателем комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса США.

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На посту сенатора Байден высказывался за взаимодействие между Вашингтоном и Москвой в сфере контроля над вооружениями и сам участвовал в этой работе. Он поддерживал активное вмешательство США в ситуацию на Балканах. В своих мемуарах Байден припоминает, что встречался со Слободаном Милошевичем и называл его "военным преступником". Позже сенатор выступал за проведение военной операции НАТО против Союзной Республики Югославия. Байден входил в число сторонников расширения НАТО на восток и призывал принять в Североатлантический альянс Грузию и Украину. Он поддержал начало Соединенными Штатами военных действий в Афганистане в 2001 году и в Ираке в 2003 году. Обама отмечал, что выбрал сенатора от Делавэра своим напарником в президентской гонке в первую очередь из-за большого опыта в сфере внешней политики и знания им Конгресса США изнутри. Байден и Россия Байден в 2009 году одним из первых в администрации Обамы выступил за "перезагрузку" в отношениях между США и РФ. Вместе с тем через несколько месяцев, поясняя, почему он считает такой курс целесообразным, Байден в интервью газете The Wall Street Journal выразил уверенность в том, что экономика России "увядает", а ее роль в мире неизбежно будет уменьшаться.

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Будучи вторым человеком в государственной иерархии США после Обамы, Байден утверждал, что Москва остро нуждается в поддержке Запада и сама это неизбежно осознает. Позже он констатировал, что цели "перезагрузки" были выполнены лишь частично. По его версии, полностью они не были реализованы из-за действий России. Байден активно участвовал в работе по обеспечению ратификации в США Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в декабре 2010 года. Во время текущей кампании он причислял это к своим достижениям и выступал за продление действия договора. Вместе с тем Байден в ходе президентской гонки не раз давал понять, что больше не видит возможностей для какого-либо значимого сотрудничества с Россией, кроме взаимодействия в сфере контроля над вооружениями. Он чаще большинства своих соперников-демократов выступал с критикой в отношении Москвы и регулярно подчеркивал, что действующий американский лидер Дональд Трамп проявляет излишнюю мягкость в отношении России. Бывший вице-президент США заверял, что сам он имеет опыт взаимодействия с российским руководством, в том числе с президентом Владимиром Путиным, и ясно осознает угрозу, якобы исходящую от Москвы. Байден неоднократно выступал с утверждениями, что власти РФ желают его поражения на предстоящих в ноябре выборах и готовы содействовать победе Трампа. Бывший вице-президент США сообщил, что проводящиеся для него сотрудниками американской разведки брифинги касаются по большей части России и Китая. В июле Байден заявил, что в случае победы на выборах будет готов ужесточить антироссийские санкции под предлогом того, что РФ якобы вмешивается в выборы в США. Куратор украинского направления В администрации Обамы Байдену фактически было поручено курировать американскую политику в отношении Украины. В конце 2015 года он отмечал, что в течение уже более чем тысячи часов говорил по телефону с Петром Порошенко, который в то время являлся президентом Украины.

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Позже украинский депутат опубликовал аудиозаписи, на которых, как он заявлял, зафиксированы разговоры Байдена и Порошенко. Если верить в подлинность пленок, Байден нередко, по сути, отчитывал Порошенко как подчиненного и требовал от него принять те или иные решения, касающиеся внутренней и внешней политики Украины. Во время предвыборной гонки Байден стал фигурантом громкого скандала, касающегося Украины. Его политические оппоненты заостряли внимание на том, что Байден, будучи вице-президентом США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который начал расследование в отношении украинской энергетической компании Burisma Holdings. В ее правление в 2014 году вошел сын Байдена Хантер. Шокин в итоге был уволен, а расследование дела приостановлено. Республиканцы подчеркивали, что Хантеру Байдену в Burisma Holdings платили до $50 тыс. в месяц, несмотря на то что он не имел никакого опыта работы в нефтегазовой сфере. Это дало повод обвинять Джозефа Байдена в том, что он и его сын были вовлечены в коррупционные схемы на Украине. Бывший вице-президент это отрицает. Кампания на фоне пандемии и протестов Байден родился в Пенсильвании, но большую часть жизни прожил в Делавэре, в штате Нью-Йорк он получил диплом юриста. Свой предвыборный штаб политик разместил в Пенсильвании. Этот штат входит в число важных с точки зрения исхода президентских выборов.

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Байден женат вторым браком. Его первая супруга и их дочь погибли в 1972 году в автокатастрофе. В 2015 году от рака мозга в возрасте 46 лет умер его старший сын Бо. Из-за этого Байден не стал участвовать в президентских выборах 2016 года. Текущая кампания бывшего вице-президента проходит под лозунгами "Возродим душу Америки", "Наши лучшие дни - впереди", "Возможно все" и другими. Во время гонки он выступал за повышение минимальной оплаты труда в стране, обеспечение более широкого доступа американцев к медицинским услугам и высшему образованию. В свете начавшихся в мае в США массовых протестов Байден стал уделять больше внимания вопросам, касающимся защиты прав темнокожих и реформирования работы полиции в стране. Бывший вице-президент считает, что в США из-за пандемии следует предписать обязательное ношение масок, а вакцина от нового коронавируса должна быть бесплатной. Байден высказывался за полный вывод американских войск из Афганистана, но критиковал Трампа за сокращение американского контингента в Сирии. Он выступал против аннексии Израилем палестинских территорий и заявлял о готовности возобновить участие США в ядерной сделке с Ираном. Байден критиковал Китай за нарушение прав человека, но не разъяснял, каким именно был бы его курс в отношении Пекина. В 1988 году Байдену провели две хирургические операции в связи с аневризмой сосудов головного мозга. Врач бывшего вице-президента заверил в начале текущей кампании, что это никак не сказывается на здоровье демократа. Байден ранее дважды пытался стать кандидатом в президенты от демократов - в 1987 году и в 2007-2008 годах. В обоих случаях неудачно. В первый раз его кампания продолжалась немногим более трех месяцев и потерпела крах. Байден прекратил ее после того, как был уличен в плагиате при подготовке своих речей. Во второй раз Байден вышел из гонки, поскольку так и не смог заручиться значимой поддержкой избирателей. Спустя несколько месяцев он стал напарником Обамы в гонке. На этот раз дошел Байдену удалось на этот раз стать кандидатом в президенты от демократов, но борьба с однопартийцами явно не далась ему легко, несмотря на то что ведущие либеральные СМИ США сразу же назвали его фаворитом гонки.

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Еще до официального объявления Байдена о том, что он будет баллотироваться в президенты, несколько женщин обвинили его в неуместном поведении: навязчивых объятиях и непрошеных поцелуях. Байден объяснил это тем, что привык к иным "социальным нормам", и обещал, что будет "более уважительно относиться к личному пространству" других людей. Позже бывшая сотрудница Сената Конгресса США заявила, что около 30 лет назад подверглась сексуальным домогательствам со стороны Байдена, который тогда был законодателем. Ведущие СМИ, по всей видимости, не посчитали ее слова достаточно убедительными, большого внимания эта тема пока не привлекла. Многие выступления Байдена на дебатах были откровенно слабыми, несмотря на то что модераторы дискуссии явно избегали задавать ему острые вопросы. Байден часто путался, не мог четко сформулировать свои мысли или осекался на полуслове. "Практически каждый день Байден делает какое-то скандальное заявление, говорит какую-то глупость", - отмечал в беседе с корреспондентом ТАСС профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков. Тот факт, что Байден выступает крайне неудачно, но пользуется мощной поддержкой партийного аппарата, отмечал ранее в интервью корреспонденту ТАСС бывший сенатор от штата Аляска Майкл Гравел, который также претендовал на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов на выборах в ноябре. "Байден склонен к ошибкам. Он допускает массу оплошностей. Это было ясно, еще когда он был молод, это не изменилось, он допускает оплошности", - отмечал бывший законодатель, который хорошо знает партию демократов изнутри. Гравел подчеркивал, что ведущие СМИ и руководство партии демократов поддерживают Байдена из-за уверенности в том, что победить Трампа на выборах может только представитель политического центра. На грани провала Начало периода первичных выборов (праймериз) в США было для Байдена крайне неудачным. Победы по итогам собраний партийных активистов в штатах Айова и Невада, а также первичных выборов в штате Нью-Гэмпшир одержал его основной соперник - сенатор от Вермонта Берни Сандерс. Рейтинг Байдена после этого упал. В последние десятилетия американским политикам очень редко удавалось стать кандидатами в президенты, если они не демонстрировали убедительных результатов в Айове и Нью-Гэмпшире.

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