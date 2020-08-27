СМИ: Индия построит стратегическую дорогу в Ладакх на фоне обострения отношений с Китаем

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 августа. /ТАСС/. Индия ускоряет работу над сооружением стратегической дороги Дарча - Ладакх, которая пройдет через ряд горных перевалов и свяжет пограничные районы союзной территории Ладакх с остальной страной через штат Химачал-Прадеш. Об этом сообщает в четверг телеканал NDTV со ссылкой на источники в правительстве.

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По этой информации, работы по сооружению трассы будут проведены максимально быстро на фоне обострения отношений с Китаем. Дорога протяженностью почти 290 км будет иметь решающее значение для переброски в случае необходимости войск и тяжелого вооружения на пограничные базы в Ладакхе и Каргиле.

Проект, как ожидается, будет завершен к концу 2022 года. Это будет третья автодорога на Ладакх - в настоящее время на этой горной территории действуют всего две дороги: Манали - Лех и Сринагар - Лех.

Как отмечают источники, Индия намерена ускорить реализацию и ряда других дорожных проектов в пограничных горных регионах для перемещения войск в районы Даулат-Бег-Ольди и Депсанг, расположенные вдоль линии фактического контроля, которая разделяет Индию и Китай.