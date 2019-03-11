Строительство нового Щелковского шоссе в Подмосковье оценивается в 47 млрд рублей

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 11 марта. /ТАСС/. Стоимость строительства нового Щелковского шоссе в Московской области может составить 47 млрд рублей, работы предполагается начать в 2021 году. Об этом сообщил в понедельник журналистам зампредседателя правительства Подмосковья Игорь Тресков.

Ранее в понедельник Дмитрий Медведев на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым сообщил, что даст поручение Минприроды РФ внести изменения в границы нацпарка "Лосиный остров" для строительства нового направления Щелковского шоссе. По словам Воробьева, под проект необходимо изъять порядка 100 га, взамен парку отдадут около 2 тыс. га лесов в регионе. Он отметил, что новое Щелковское шоссе востребовано у жителей. Тресков пояснил журналистам, что окончательный проект дороги начнут разрабатывать после того, как границы парка будут обновлены.

"Предпроектная проработка говорит, что будет построено новое направление параллельно существующему шоссе. Это порядка 19 км, стоимость оценочная - около 47 млрд рублей. Точная сумма строительства будет определена по итогам проектирования", - сказал он.

По словам Трескова, проектирование может занять 2019-2020 годы, и строительство начнется ориентировочно с 2021 года. Дорога будет планироваться так, чтобы нанести минимальный экологический ущерб и минимально затронуть жилую застройку, добавил он. Пакет документов пройдет экологическую экспертизу.

В январе 2019 года министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик в эфире канала "360" сообщил, что новое Щелковское шоссе может быть сдано в эксплуатацию в 2023 году. В феврале на официальном портале публикации правовой информации появился проект постановления правительства РФ, разработанный Минприроды, о присоединении Горенского участкового лесничества Ногинского лесничества (1131,32 га) и Монинского участкового лесничества Московского лесничества Минобороны (720,09 га) к нацпарку "Лосиный остров".