Врио начальника УВД по ЗАО Москвы назначен Марат Мустафаев

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Марат Мустафаев стал временно исполняющим обязанности начальника Управления внутренних дел по Западному административному округу (ЗАО) Главного управления МВД по Москве. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МВД России.

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

"Врио начальника УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве назначен Марат Мустафаев", - сообщили в ведомстве.

С февраля 2015 года он занимал должность заместителя начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве, в 2011-2015 годах работал заместителем начальника УВД по Юго-Западному административному округу (ЮЗАО) столичного ГУ МВД, еще раньше служил на различных должностях в УВД по ЮЗАО. Мустафаев награжден ведомственными медалями "За отличие в службе" III, II и I степени, "За доблесть в службе". Указом президента РФ награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка".

Президент РФ Владимир Путин 13 июня подписал указ об увольнении генералов полиции Андрея Пучкова, который возглавлял управление внутренних дел по Западному административному округу в столице, и начальника управления по контролю за оборотом наркoтиков главка Юрия Девяткина.

Ходатайство об увольнении Пучкова и Девяткина на имя президента направил глава МВД Владимир Колокольцев. Причиной стала ситуация вокруг уголовного дела в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова. 11 июня Колокольцев сообщил, что преследование Голунова прекращено "в связи с недoказанностью его участия в совершении преступления", сам журналист был отпущен из-под домашнего ареста. Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД РФ были направлены в Следственный комитет для оценки правомерности действий сотрудников полиции, принимавших участие в задержании Голунова. Они отстранены от исполнения служебных обязанностей, сказал министр.

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