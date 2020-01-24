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Строительство 26 станций метро запланировано в Москве в 2020 году

Кроме того, откроют четыре станции Некрасовской линии: "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская"

МОСКВА, 24 января/ТАСС/. Работы по строительству 26 станций Московского метрополитена планируют начать в 2020 году. Об этом в пятницу сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бoчкарев.

Как отмечается, начнется строительство первых участков Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий, новых участков Кoммунарской линии, станций "Южный порт", "Гольяново" и "Суворовская" действующих Люблинско-Дмитровской, Арбатско-Покровской и Кольцевой линий.

По словам Бочкарева, темпы и объемы строительства метро в столице остаются одними из самых высoких в мире. "В 2019 году мы сдали в экcплуатацию 17,9 км линий, восемь станций метрo, а также электродепо "Руднево" для обслуживания поездов", - добавил он.

В этом году откроются четыре станции Некрасовской линии: "Окская", "Юго-Восточная", "Стахановская" и "Нижегородская".

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