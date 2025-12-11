Эксперт Воеводина: повышение налогового вычета не повлияет на весь рынок жилья

Изменения скажутся только на сегменте новостроек, считает вице-президент по продажам строительно-инвестиционной корпорации "Девелопмент-юг"

СОЧИ, 11 декабря. /ТАСС/. Увеличение имущественного налогового вычета не окажет влияние на весь рынок жилья России, эта мера простимулирует именно сегмент новостроек, такое мнение в беседе с ТАСС выразила вице-президент по продажам строительно-инвестиционной корпорации "Девелопмент-юг" Светлана Воеводина. Основную роль на рынке продолжают играть ключевая ставка ЦБ РФ, ипотечные условия и стоимость недвижимости.

Максимальный размер имущественного налогового вычета составляет 2 млн рублей при покупке квартиры или строительстве жилья и 3 млн рублей с процентов по ипотеке. Так, при ставке подоходного налога 13% можно получить возврат уплаченных налогов в 260 тыс. рублей и 390 тыс. рублей соответственно.

"Увеличение налогового вычета, вероятно, простимулирует спрос на первичном рынке недвижимости, - сказала собеседница агентства. - Покупатели смогут направить дополнительные средства от налогового вычета на погашение задолженности по ипотеке, но все же данный механизм не окажет существенного влияния на [весь] рынок, где основную роль все еще играют ключевая ставка, ипотечные условия и стоимость недвижимости".

Эксперт также отметила, что лимит на налоговый вычет устанавливался 12 лет назад, и рынок недвижимости за это время трансформировался и вырос. "Поэтому инициатива в целом носит положительный характер", - добавила Воеводина.

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявлял 8 декабря, что размер налогового вычета при покупке жилья устарел и должен быть увеличен в 2,5 раза, Минстрой РФ поддержал инициативу.

Вычет с покупки квартиры и вычет с процентов по ипотеке не зависят друг от друга и могут суммироваться - до 650 тыс. рублей. Право на имущественный налоговый вычет предоставляется раз в жизни: в случае с покупкой жилья - до получения всех 260 тыс. рублей, независимо от количества квартир, а в случае с процентами по ипотеке - до получения 390 тыс. рублей, но только по одному объекту недвижимости, перенести неиспользованную сумму на следующую ипотеку нельзя.

Нынешние лимиты налогового вычета действуют с 2014 года.