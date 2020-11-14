"На жизнь смотрел как на театр". Коллеги и общественные деятели об Армене Джигарханяне

Джигарханян запомнится зрителям музыкальным и ярким, его личность давала особую окраску всему, что он играл, отметила первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко, выразив соболезнования в связи с уходом актера из жизни.

"Джигарханян для нашего театра и кинематографа - это целая эпоха, это была такая замечательная личность, которая давала специальную окраску всему, что он играл. Музыкальный, яркий, оптимистичный - я думаю, что таким он запомнится нашим зрителям и всем нам на долгие годы", - сказала Драпеко ТАСС в субботу.

"Я никогда не забуду роли, и комедийные, особенно почему-то запомнилась мне в фильме "Собака на сене" его роль слуги, замечательная совершенно <...> Конечно, очень жаль, что мы потеряли такого замечательного человека и артиста", - продолжила она.

Джигарханян был "мудрецом театра" и актером высшего класса. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин, друживший и работавший с артистом. "Ушел друг, близкий друг. Что бы я ни сказал, каждый может сказать то же самое. Любимец зрителей, любимец армянского народа, один из символов русского народа - это все Джигарханян. Он был мудрец театра. Он владел мастерством актера по высшему классу. Это был человек-оркестр. Все это так", - сказал Калягин.

Но самое главное, продолжил он, что Джигарханян был человеком, располагавшим "такой мудростью, такой печалью, таким юмором, таким теплым отношением к человеку, к его сильным и слабым сторонам". "Он был пропитан искусством театра. Он на жизнь смотрел как на театр. Это великая потеря. Соболезную всем, кто его знал. Его супруге, его театру <...> Соболезнования нашему народу. 85 лет - возраст, в котором уходят люди, это происходит, уходят великие - остается пустота", - заключил собеседник агентства.

"Великого обаяния человек"

"Армен Борисович был выдающимся артистом. Оказал влияние на многие поколения. Я знаю артистов, которые до сих пор говорят его интонацией. Для меня была большая честь выходить с ним на сцену, и я многому у него научился, надеюсь", - сказал ТАСС народный артист РФ Игорь Костолевский, сыгравший вместе с Джигарханяном в фильме "Тегеран-43" и друживший с артистом. Он добавил, что уход Армена Борисовича - невосполнимая потеря для всего искусства. "У него была очень непростая жизнь, особенно в конце, но это все пена, это все ерунда по сравнению с тем, что он делал в кино, что он делал на экране", - заключил собеседник агентства.

Актер Олег Шкловский, который вместе с Джигарханяном снялся в фильме "Здравствуйте, я ваша тетя!", сказал ТАСС, что находиться рядом с Арменом Борисовичем было счастье, "а играть с ним - тем более". "Он прекрасный, замечательный актер, у него была звезда - призвание. Когда он появлялся на площадке, все всегда собирались и смотрели. Бывает так, что играет актер на съемочной площадке - ну и что, и все идут в буфет или еще куда-то. А на него, конечно, всегда было радостно смотреть", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что учились у Джигарханяна все - актеры всех уровней и возрастов. "Все всегда смотрели на него, он обладал обалденной харизмой, каждый дубль был другой - яркий! Он действительно настоящая звезда, причем и в молодости, и в зрелом возрасте. Я помню его работы в молодости в кино. Безусловно, каждая его роль была попадание. Он запоминался на всю оставшуюся жизнь. Великого обаяния человек, а женщины в него влюблялись мгновенно. Импровизатор он просто чудо! Джигарханян - это событие ХХ и ХХI веков. Он был настоящий, он действительно был рожден актером, я считаю", - заключил Шкловский.

Память о Джигарханяне останется в сердцах миллионов поклонников. Такое мнение выразил мэр Москвы Сергей Собянин, передав глубокие соболезнования родным и близким артиста, который умер в субботу в возрасте 85 лет. "Ушел из жизни замечательный мастер, эпоха в истории отечественного театра и кино - Армен Борисович Джигарханян. Всеми любимый за неподражаемую манеру исполнения, искренность и обаяние. Светлая память о великом актере навсегда сохранится в сердцах миллионов поклонников. Соболезную родным и близким Армена Борисовича и замечательному коллективу его театра", - написал мэр на своей странице во "ВКонтакте".