Белые медведи покинули село Рыркайпий на Чукотке

ТАСС, 21 декабря. Около 30 краснокнижных белых медведей, которые несколько дней осаждали село Рыркайпий на севере Чукотки, ушли от населенного пункта, сообщил ТАСС руководитель общественной организации "Медвежий патруль" Валерий Калярахт.

Хищники подошли к селу в середине прошлой недели. Два белых медведя зашли в населенный пункт, но их оперативно отогнали.

"Всю прошлую неделю они у нас тут были, в пятницу начали уходить, но на выходных три-четыре особи еще "дежурили" у села. Сегодня уже нет никого, все ушли по берегу, потому что море еще открытое", - сказал Калярахт.

Он добавил, что такое опасное сближение хищника с людьми может быть вызвано изменениями климата. "Льда на море все меньше, "встает" он все позднее, и медведям просто некуда деваться. Поэтому они и выходят на сушу", - сказал Калярахт.

Численность чукотско-аляскинской популяции белого медведя оценивается примерно в 3 тыс. особей. Ежегодно эти хищники выходят к людям в поисках пищи. В 2019 году село Раркайпий на севере Чукотки также почти месяц находилось в окружении 60 голодных белых медведей.