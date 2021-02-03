Греческий профессор медицины заявил о превосходной эффективности вакцины "Спутник V"

АФИНЫ, 3 февраля. /ТАСС/. Профессор медицинских наук Лондонской школы экономики Илиас Мосиалос, назначенный в прошлом году премьер-министром Кириакосом Мицотакисом представителем греческого правительства в международных организациях по вопросам, связанным с коронавирусом, указал во вторник в своем Facebook на исключительную эффективность российской вакцины "Спутник V".

"Превосходная эффективность российской вакцины "Спутник V" [зафиксирована] после приема лишь одной ее дозы", - подчеркнул Мосиалос, отметив, что первые результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины были опубликованы во вторник в британском медицинском журнале The Lancet.

"Эффективность вакцины, основанная на количестве подтвержденных случаев COVID-19, через 21 день после первой дозы вакцины (то есть в день, когда пациент получает вторую дозу) составила 91,6% (с доверительным интервалом 85,6-95,2%). Результаты клинического испытания показывают сильную защиту - более 87% - во всех возрастных группах участников независимо от пола. Этот промежуточный отчет с данными фазы III включает результаты по более чем 20 000 участников, 75% из которых получили вакцину", - написал Мосиалос, отметив, что и раньше он часто упоминал об ожидаемой высокой эффективности российской вакцины.

"Мы ждем новостей о продвижении досье российской вакцины в Евросоюзе и рассчитываем на сообщения о защите, которую она обеспечивает от новых мутаций вируса. В то же время скажу, и это также очень важно, что многие другие страны заключили соглашения о закупке российской вакцины и вскоре тысячи людей также будут вакцинированы и ею. Пандемия не прекратится, если во всем мире не будут проведены массовые вакцинации", - подчеркнул профессор.

Ранее журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины, согласно которым она оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев.