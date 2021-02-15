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Пандемия COVID-19
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ВОЗ рекомендует переболевшим привиться. Главное о коронавирусе за 15 февраля

© Александр Река/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 086 090 случаев заражения, из них новых — 14 207. За сутки умерли 394 человека (минимум с 30 ноября), за весь период — 80 520.
  • В России зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления британского штамма COVID-19.
  • "Победа" откроет рейсы в Италию в марте. Попасть в страну могут ее граждане, россияне с видом на жительство в Евросоюзе, высоквалифицированные медицинские работники, студенты, сотрудники дипмиссий или граждане, которым требуется медицинская помощь.

Москва

  • Всего зафиксировано 957 996 случаев заражения, из них новых — 1818. Госпитализированы 663 человека.  

Мир

  • Всего зафиксировано более 108,8 млн случаев заражения, умерли 2 399 789 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • ВОЗ зарегистрировала за истекшие сутки 300,5 тыс. новых случаев заражения — это минимальный показатель более чем за четыре месяца. 
  • ВОЗ рекомендует переболевшим сделать прививку, потому что у некоторых из них иммунный ответ не является сильным.
  • ВОЗ рекомендовала два варианта вакцины AstraZeneca от коронавируса для экстренного применения.
  • Британский штамм особенно опасен для детей, подростков и молодежи, сообщило Словацкое радио со ссылкой на главного педиатра республики Элену Прокопову. В клиниках Словакии, где быстро распространяется этот штамм, растет число больных, у которых COVID-19 перерастает в малоизученную болезнь, приводящую к высыпаниям на теле, воспалениям слизистой оболочки рта, опуханию ступней и кистей рук. 
  • В Великобритании вступают в силу более жесткие карантинные правила для приезжающих: в дополнение к десяти дням самоизоляции придется дважды сдавать тест, а прибывающие из 33 стран "красного" списка должны будут провести это время за свой счет в гостинице.
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