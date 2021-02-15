ВОЗ рекомендует переболевшим привиться. Главное о коронавирусе за 15 февраля

Россия
- Всего зафиксировано 4 086 090 случаев заражения, из них новых — 14 207. За сутки умерли 394 человека (минимум с 30 ноября), за весь период — 80 520.
- В России зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления британского штамма COVID-19.
- "Победа" откроет рейсы в Италию в марте. Попасть в страну могут ее граждане, россияне с видом на жительство в Евросоюзе, высоквалифицированные медицинские работники, студенты, сотрудники дипмиссий или граждане, которым требуется медицинская помощь.
Москва
- Всего зафиксировано 957 996 случаев заражения, из них новых — 1818. Госпитализированы 663 человека.
Мир
- Всего зафиксировано более 108,8 млн случаев заражения, умерли 2 399 789 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- ВОЗ зарегистрировала за истекшие сутки 300,5 тыс. новых случаев заражения — это минимальный показатель более чем за четыре месяца.
- ВОЗ рекомендует переболевшим сделать прививку, потому что у некоторых из них иммунный ответ не является сильным.
- ВОЗ рекомендовала два варианта вакцины AstraZeneca от коронавируса для экстренного применения.
- Британский штамм особенно опасен для детей, подростков и молодежи, сообщило Словацкое радио со ссылкой на главного педиатра республики Элену Прокопову. В клиниках Словакии, где быстро распространяется этот штамм, растет число больных, у которых COVID-19 перерастает в малоизученную болезнь, приводящую к высыпаниям на теле, воспалениям слизистой оболочки рта, опуханию ступней и кистей рук.
- В Великобритании вступают в силу более жесткие карантинные правила для приезжающих: в дополнение к десяти дням самоизоляции придется дважды сдавать тест, а прибывающие из 33 стран "красного" списка должны будут провести это время за свой счет в гостинице.