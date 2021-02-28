Заявка на регистрацию вакцины "Спутник Лайт". Главное о коронавирусе за 28 февраля

Россия
- Всего зафиксировано 4 246 079 случаев заражения, из них новых — 11 359. За сутки умерли 379 человек, за весь период — 978 476.
- Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России в феврале возросло на 395 640, следует из подсчетов ТАСС. Оно оказалось меньше 400 тыс. впервые с сентября 2020 года.
- Разработчики вакцины "Спутник V" подали заявку на регистрацию ее облегченной версии "Спутник Лайт" в России и нескольких других странах.
- В "Векторе" заявили, что высокий уровень антител не гарантирует защиту от коронавируса. В центре пояснили, что для защиты от инфекции "должен быть достаточный титр антител и других элементов иммунной системы".
- Режим повышенной готовности и требование соблюдать самоизоляцию для людей старше 65 лет продлили в Ямало-Ненецком автономном округе до 31 марта.
Москва
- Всего зафиксировано 978 476 случаев заражения, из них новых — 1 737 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 113,8 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Регулятор США одобрил применение вакцины Johnson & Johnson от коронавируса. Отмечается, что для появления иммунитета будет достаточно одной прививки, а не двух.
- Границы Колумбии будут закрыты до 1 июня.
- Уругвайские медработники в субботу начали прививаться от коронавируса вакциной китайской компании Sinovac Biotech.