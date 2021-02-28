{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Заявка на регистрацию вакцины "Спутник Лайт". Главное о коронавирусе за 28 февраля

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 246 079 случаев заражения, из них новых — 11 359. За сутки умерли 379 человек, за весь период — 978 476.
  • Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России в феврале возросло на 395 640, следует из подсчетов ТАСС. Оно оказалось меньше 400 тыс. впервые с сентября 2020 года.
  • Разработчики вакцины "Спутник V" подали заявку на регистрацию ее облегченной версии "Спутник Лайт" в России и нескольких других странах.
  • В "Векторе" заявили, что высокий уровень антител не гарантирует защиту от коронавируса. В центре пояснили, что для защиты от инфекции "должен быть достаточный титр антител и других элементов иммунной системы".
  • Режим повышенной готовности и требование соблюдать самоизоляцию для людей старше 65 лет продлили в Ямало-Ненецком автономном округе до 31 марта.

Москва

  • Всего зафиксировано 978 476 случаев заражения, из них новых —  1 737 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 113,8 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Регулятор США одобрил применение вакцины Johnson & Johnson от коронавируса. Отмечается, что для появления иммунитета будет достаточно одной прививки, а не двух.
  • Границы Колумбии будут закрыты до 1 июня.
  • Уругвайские медработники в субботу начали прививаться от коронавируса вакциной китайской компании Sinovac Biotech.
Теги
Пандемия COVID-19
На востоке Москвы в торговом центре пострадал ребенок при обрыве аттракциона
Инцидент произошел в районе Перово
Читать полностью