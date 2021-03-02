{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Как пройдет "Евровидение-2021"? Главное о коронавирусе за 2 марта

© Utrecht Robin/ABACAPRESS.COM via Reuters Connect
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 268 215 случаев заражения, из них новых — 10 565 (минимум с 4 октября). За сутки умер 441 человек, за весь период — 86 896.
  • Ровно год назад на территории страны зафиксировали первый случай заражения. О ключевых для России моментах года с коронавирусом читайте здесь.
  • Роспотребнадзор согласовал возможность посещения музеев школьными классами.

Москва

  • Всего зафиксировано 981 850 случаев заражения, из них новых — 1277. Госпитализированы 803 человека.  
  • Эпидемия в столице может закончиться к началу лета, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
  • Пользователи портала Госуслуг смогут получать информацию о сделанной ими вакцине в виде QR-кодов на смартфон.
  • Стационар для пациентов, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме, откроется в Москве, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

Мир

  • Всего зафиксировано более 114,4 млн случаев заражения, умерли 2 538 582 человека (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Все участники "Евровидения-2021" в Нидерландах должны будут соблюдать социальную дистанцию, а исполнителям рекомендуется пройти карантин за пять дней до вылета страну. При этом они должны иметь отрицательный тест, полученный не позднее чем за 72 часа до вылета. 
  • Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался препаратом Covishield. 
  • Президент Черногории предложил закрыть страну.
Теги
Пандемия COVID-19
В центре "Сириус" пройдет "техномасленица" с блинами, приготовленными на 3D-принтере
Мероприятие состоится 14 марта
Читать полностью