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Пандемия COVID-19

Отказываться от масок пока нельзя. Главное о коронавирусе за 10 марта

© Донат Сорокин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 351 553 случая заражения, из них новых — 9 079 (минимум с 1 октября). За сутки умерли 466 человек, за весь период — 90 275.
  • Прививки от коронавируса могут стать регулярными, допустила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 
  • Дети больше подвержены заражению новыми штаммами, которые сегодня распространяются в Европе, по сравнению с "классическим" вариантом вируса, сообщил главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.
  • Массовая вакцинация детей не является необходимостью, так как они легко переносят заболевание и у них быстро вырабатывается иммунитет, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также заявила, что отказываться от масочного режима пока нельзя.
  • После коронавируса умер актер Николай Сморчков, ему было 90 лет.

Москва

  • Всего зафиксировано 993 998 случаев заражения, из них новых — 1 116. Госпитализированы 796 человек.
  • Масочный режим в транспорте и запрет на проведение массовых мероприятий могут продолжить действовать в Москве после отмены большинства ограничений весной, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мир

  • Всего зафиксировано более 117,5 млн случаев заражения, умерли 2 610 128 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • В ВОЗ заявили, что заболеваемость в мире снова растет.
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