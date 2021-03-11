Регулятор ФРГ изучает ситуацию с возможными последствиями применения вакцины AstraZeneca

БЕРЛИН, 11 марта. /ТАСС/. Германский Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха находится в контакте с властями Дании и анализирует ситуацию после появления информации об образовании тромбов у привившихся вакциной от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом в четверг сообщила корреспонденту ТАСС представитель института, который отвечает в ФРГ за допуск и контроль соответствующих медицинских продуктов.

"Институт Пауля Эрлиха находится в контакте с датским управлением здравоохранения и Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и изучает ситуацию в Германии", - говорится в сообщении. В институте указали на то, что ЕМА после получения соответствующей информации из Австрии начало анализировать обстановку. "К настоящему времени установлено, что число таких происшествий (тромбоэмболических осложнений - прим. ТАСС) было ниже, чем можно было ожидать при таком количестве прививок", - отмечается в заявлении.

"Как только будет достаточно информации, мы планируем опубликовать данные на нашей странице в интернете", - отметила представитель института.

Ранее Дания, Исландия, Италия и Норвегия приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у привившихся и якобы связанном с этим смертельном случае в Дании. При этом EMA впоследствии рекомендовало продолжить использование данного препарата, обратив внимание на отсутствие указаний на то, что к осложнениям привела именно вакцинация.