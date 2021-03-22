Как выбраться из долговой ямы: какую стратегию выбрать

Еще один вариант — рефинансирование, то есть оформление нового кредита на более выгодных условиях, чтобы погасить старый. Эту услугу можно получить в любом банке — не обязательно в том, где заемщик заключил договор.

Ниже рассмотрим ситуации, когда есть смысл в рефинансировании:

кредит оформлен на несколько лет, и заемщику нужно его выплачивать не менее года;

если это поможет снизить ставку не менее чем на 1–1,5%;

есть долги по кредитным картам и нужно быстро погасить их, не выплачивая повышенный процент;

возникает желание поменять валюту кредита.

Но прежде, чем решаться на рефинансирование, рассчитайте, на сколько уменьшится ежемесячный платеж и что будет с суммой переплаты. Сделать это можно с помощью онлайн-калькулятора. Должнику нужно понять, сколько он может платить банку, не испытывая трудностей.

Еще один нюанс касается срока кредита. Эксперты советуют рассматривать рефинансирование в первый или второй год действия кредитного договора — иначе есть вероятность переплаты. Предположим, что срок кредита — пять лет, а клиент платил по нему уже три года. За это время он уже выплатил большую часть займа.

Большинство банков сегодня применяют систему аннуитетных платежей (размер ежемесячного взноса остается неизменным на протяжении всего периода кредитования — прим. ТАСС). В итоге каждый месяц заемщик переводит в банк одинаковую сумму. Но в первой половине срока большая часть ежемесячных платежей составляют проценты по кредиту, а во второй — погашение основного долга, тела кредита.

Если заемщик уже выплатил половину кредита, то при рефинансировании ему придется заново выплачивать проценты и только потом — оставшуюся часть долга.

Кроме того, нужно подсчитать дополнительные траты. Если клиент хочет переоформить ипотеку, то ему придется заложить еще некоторую сумму на переоформление. В нее входит, например, оценка недвижимости, страховой полис жизни и здоровья, а также регистрация права собственности на недвижимость.

В среднем оценка недвижимости стоит порядка 4–5 тыс. рублей. Проводят ее только компании, у которых есть аккредитация в кредитной организации. Плюс регистрация недвижимости. Для физических лиц она стоит 2 тыс. рублей, отмечают на сайте Росреестра. При этом заверять сделку у нотариуса не обязательно, замечает ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

То же самое подтвердили и юристы компании "Инком-Недвижимость". "В случае рефинансирования у собственников квартиры меняются только условия по ипотечному кредиту, а не осуществляется сам переход прав собственности на жилье", — отметили в компании.

"Если квартира находится в долевой собственности супругов, то при рефинансировании ипотеки требуется обязательное нотариальное удостоверение. Залогодатели и представитель центра ипотечного кредитования банка должны подписать новый договор в присутствии нотариуса, который его заверяет", — комментирует совладелец группы "Родина" Владимир Щекин.

Но нужно еще посчитать расходы на страховку. Сделать это можно с помощью онлайн-калькулятора.