Как выбраться из долговой ямы: какую стратегию выбрать

К ноябрю 2020 года объем задолженности россиян достиг 1,64 трлн рублей, сообщают "Ведомости" со ссылкой на аналитиков Тинькофф-банка.
По словам экспертов, подобную ситуацию можно объяснить снижением реальных располагаемых доходов россиян: в 2020-м они упали на 3,5%, сообщил Росстат.
"Долговая нагрузка на бюджет не должна быть больше 25–35%. Если она превышает этот показатель, надо что-то делать", — говорит финансовый аналитик, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров.
Что поможет решить проблему с долгом без ущерба для финансовой репутации? Рассказываем.
Подсчитать кредиты
Если клиент понимает, что не может платить, первым делом нужно структурировать все кредиты.
Есть два способа это сделать. Первый — найти все договоры и выписать информацию по каждому кредиту.
Второй — воспользоваться одним из приложений, которые аккумулируют данные о платежах. Например, "Погашение кредитов", которое можно бесплатно загрузить через Google Play или Apple Store. В личном кабинете в приложении можно посмотреть, когда был сделан последний платеж по каждому из кредитов, и совершить очередной. Кроме того, в подобного рода сервисах настраиваются напоминания о платежах. Это довольно удобная опция, особенно если у человека больше двух кредитов.
Реструктурировать долг
Чаще всего должниками становятся те, кто потерял работу, чье здоровье ухудшилось, а также люди, которые испытывают финансовые трудности. На сайте Сбербанка приводят еще ситуации — например, когда заемщика призывают в армию или он уходит в отпуск по уходу за ребенком или в декрет.
В этом случае нужно идти в банк и постараться объяснить ситуацию. Договориться можно о разных вариантах решения проблемы.
Первый из них — реструктуризация долга, то есть изменения условий кредита. Например, заемщик может договориться с банком и несколько месяцев выплачивать только проценты по кредиту. Еще один вариант — увеличить срок кредитования, уменьшая тем самым ежемесячные платежи.
Для этого нужно подготовить один из следующих документов.
Документ, который бы подтвердил снижение доходов за последние три месяца. Например, это может быть справка 2-НДФЛ (если заемщик работает — прим. ТАСС), налоговая декларация (для предпринимателей — прим. ТАСС) или выписка о состоянии пенсионного счета (для пенсионеров — прим. ТАСС), уведомление о предстоящем сокращении, приказ об увольнении, переводе на другую должность или справка о временной нетрудоспособности.
Повестка из армии — если заемщик не может платить по кредиту, потому что его забрали на службу.
Справка от работодателя, что клиент ушел в декретный отпуск или в отпуск по уходу за ребенком (если именно по этой причине клиент не может пока выплатить кредит — прим. ТАСС).
Условия
Каждый банк предлагает свои условия реструктуризации. Например, в Сбербанке можно отсрочить погашение, увеличить срок или изменить валюту кредита (на случай, если клиент взял кредит в иностранной валюте — прим. ТАСС). В то же время Райффайзенбанк предлагает снизить сумму ежемесячного платежа и увеличить срока кредита — не больше чем на три года. Или другой сценарий от того же банка — предоставить отсрочку погашения основного долга на три месяца, в течение которых клиент платит только проценты по кредиту.
Если банк отказал вам в реструктуризации кредита, можно обратиться в суд.
"Суд определяет, может ли человек рассчитаться с долгом, продолжая существовать, питаться, удовлетворять базовые потребности. Если нет, то реструктуризация долга не может быть назначена", — комментирует юрист, эксперт в области работы с проблемными активами Дмитрий Кваша.
Кроме того, у этого способа есть подводные камни. Например, иногда банки заметно растягивают срок кредита, одновременно увеличивая и сумму долга.
Сегодня банк может отказать клиенту в этой услуге без объяснения причин. Однако, согласно статистике Центробанка РФ, большинство заявок банки все-таки одобряют. Так, по состоянию на 27 января 2021 года финансовые организации рассмотрели 98,7% заявлений, из них одобрен 61%. При этом, возможно, что и этот показатель вырастет. В прошлом году депутаты внесли законопроект, который предлагает произвести изменения в законе "О потребительском кредите". В частности, документ предусматривает обязанность кредитных организаций объяснять клиентам причину отказа в изменении условий кредитного договора.
Но, как объяснили опрошенные эксперты, причины большинства отказов и так довольно понятны: заемщик задерживал предыдущие платежи или у него довольно низкий уровень дохода.
Рефинансировать кредит
Еще один вариант — рефинансирование, то есть оформление нового кредита на более выгодных условиях, чтобы погасить старый. Эту услугу можно получить в любом банке — не обязательно в том, где заемщик заключил договор.
Ниже рассмотрим ситуации, когда есть смысл в рефинансировании:
кредит оформлен на несколько лет, и заемщику нужно его выплачивать не менее года;
если это поможет снизить ставку не менее чем на 1–1,5%;
есть долги по кредитным картам и нужно быстро погасить их, не выплачивая повышенный процент;
возникает желание поменять валюту кредита.
Но прежде, чем решаться на рефинансирование, рассчитайте, на сколько уменьшится ежемесячный платеж и что будет с суммой переплаты. Сделать это можно с помощью онлайн-калькулятора. Должнику нужно понять, сколько он может платить банку, не испытывая трудностей.
Еще один нюанс касается срока кредита. Эксперты советуют рассматривать рефинансирование в первый или второй год действия кредитного договора — иначе есть вероятность переплаты. Предположим, что срок кредита — пять лет, а клиент платил по нему уже три года. За это время он уже выплатил большую часть займа.
Большинство банков сегодня применяют систему аннуитетных платежей (размер ежемесячного взноса остается неизменным на протяжении всего периода кредитования — прим. ТАСС). В итоге каждый месяц заемщик переводит в банк одинаковую сумму. Но в первой половине срока большая часть ежемесячных платежей составляют проценты по кредиту, а во второй — погашение основного долга, тела кредита.
Если заемщик уже выплатил половину кредита, то при рефинансировании ему придется заново выплачивать проценты и только потом — оставшуюся часть долга.
Кроме того, нужно подсчитать дополнительные траты. Если клиент хочет переоформить ипотеку, то ему придется заложить еще некоторую сумму на переоформление. В нее входит, например, оценка недвижимости, страховой полис жизни и здоровья, а также регистрация права собственности на недвижимость.
В среднем оценка недвижимости стоит порядка 4–5 тыс. рублей. Проводят ее только компании, у которых есть аккредитация в кредитной организации. Плюс регистрация недвижимости. Для физических лиц она стоит 2 тыс. рублей, отмечают на сайте Росреестра. При этом заверять сделку у нотариуса не обязательно, замечает ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
То же самое подтвердили и юристы компании "Инком-Недвижимость". "В случае рефинансирования у собственников квартиры меняются только условия по ипотечному кредиту, а не осуществляется сам переход прав собственности на жилье", — отметили в компании.
"Если квартира находится в долевой собственности супругов, то при рефинансировании ипотеки требуется обязательное нотариальное удостоверение. Залогодатели и представитель центра ипотечного кредитования банка должны подписать новый договор в присутствии нотариуса, который его заверяет", — комментирует совладелец группы "Родина" Владимир Щекин.
Но нужно еще посчитать расходы на страховку. Сделать это можно с помощью онлайн-калькулятора.
Объединить кредиты
Часто должники испытывают сложности с выплатой не одного, а сразу нескольких кредитов. Так, например, по данным ЦБ РФ, во втором-третьем кварталах 2020 года на каждого человека, который хотел бы реструктуризировать ипотечный кредит, приходится 2,3 договора; на каждого клиента, который испытывает сложности с потребительскими займами, — 3,7 кредита; на клиента с прочими видами кредитов — 2,1 договора.
Часто сложности возникают именно потому, что заемщику нужно платить сразу по нескольким договорам, а это не всегда удобно. Можно пропустить платежи или загнать себя в еще более глубокую долговую яму, взяв очередной кредит.
В этом случае можно объединить несколько кредитов — так их удобнее оплачивать. Объединить можно потребительские, автомобильные и другие виды займов. Как полагают специалисты, единственный вид кредита, с которым могут возникнуть проблемы, — валютный. Банки не очень охотно работают с ним.
Консолидация позволяет снизить ежемесячные платежи и увеличить срок кредита. Также с помощью этой услуги заемщик может получить большую сумму, чем всего его долги.
Однако получить консолидированный кредит могут далеко не все — если в истории заемщика есть хотя бы один просроченный платеж, то вероятность отказа повышается. Прежде чем отправляться на переговоры, нужно подготовить документы.
Финансовая организация может потребовать справку 2-НДФЛ или другой документ, который бы подтвердил трудовую занятость и доход.
Попросить "кредитные каникулы"
Еще один вариант, который может предложить банк, — "кредитные каникулы". Они дают возможность получить отсрочку обязательных платежей по кредиту максимум на шесть месяцев. За это время финансовая организация, с которой заемщик заключил договор, не будет начислять штрафы и проценты — их заморозят ровно на тот срок, который действуют "каникулы".
Весной прошлого года вступил в силу закон о "кредитных каникулах". Он дал возможность получить отсрочку по кредитам всем, чьи доходы снизились как минимум на 30% за месяц до подачи заявки на "каникулы".
Однако, чтобы претендовать на отсрочку, нужно, чтобы суммы кредита укладывались в рамки — они есть в постановлении правительства. Документ предполагает, что:
размер потребительского кредита должен быть не больше 250 тыс. рублей;
размер автокредита — не выше 600 тыс. рублей;
размер ипотеки — не больше 1,5 млн рублей.
Еще одно условие — кредитный договор должен быть заключен до вступления в силу закона о "кредитных каникулах".
Банк может попросить у заемщика:
справку 2-НДФЛ;
справку о регистрации в центре занятости;
больничный лист;
другие документы, которые свидетельствуют о снижении дохода.
"Все оговаривается с банком, где клиент кредитовался, и остается на его усмотрение. В этой организации смотрят на благонадежность заемщика, есть ли у него постоянное место работы или дополнительные источники дохода (в случае увольнения — прим. ТАСС). Например, от аренды недвижимости", — рассказывает Дмитрий Кваша.
Однако, по словам финансового омбудсмена Павла Медведева, лучше не прибегать к "кредитным каникулам", поскольку с их окончанием проблемы не закончатся и все равно придется платить по кредиту. Как правило, заемщик в течение "каникул" расслабляется и временно забывает о своих трудностях, поэтому, если его долг превышает 1 млн рублей, то лучше рассмотреть другие способы, уверен специалист.
Обратиться за помощью
Итак, переговоры с банком закончились неудачно — отказали в реструктуризации долга или в "кредитных каникулах". Что делать?
Можно связаться с финансовым омбудсменом. Это специалист, который занимается досудебным урегулированием споров физических лиц и банков. При этом для заемщика его услуги бесплатны.
Но, чтобы обратиться к омбудсмену, сначала нужно направить претензию в финансовую организацию, с которой заключен договор, и получить от нее ответ.
По закону финансовый омбудсмен может рассматривать дела со спорной суммой до 500 тыс. рублей, говорится в пояснениях к документу.
Объявить себя банкротом
Последний способ выйти из долговой ямы — воспользоваться процедурой банкротства. Она позволит заемщику обнулить все долги и начать финансовую жизнь с чистого листа. Но и здесь есть нюансы.
Существует два вида банкротства — внесудебное и судебное. Первый вариант не требует вложений — достаточно только подать заявление в МФЦ и перечислить в нем все свои долги. Однако важно, чтобы на момент обращения на заемщика не было возбуждено исполнительное производство о взыскании долга. В течение дня сотрудники МФЦ проверят, соответствует ли заявитель требованиям, чтобы его признали банкротом, или нет.
Для этого нужно, чтобы были выполнены следующие условия:
общий размер долга должен быть не менее 50 и не более 500 тыс. рублей на дату подачи заявления, а задержка платежа должна превысить 90 дней;
документ об окончании исполнительного производства в связи с отсутствием у должника имущества, которое можно взыскать.
Все эти требования прописаны в законе.
Если же сумма долга превышает 500 тыс. рублей, то можно рассмотреть второй вариант банкротства — судебное. Для этого нужно подать заявление в арбитражный суд, а к нему приложить документы о составе семьи, задолженности, доходах, имуществе и операциях с ним за последние три года. Кроме того, нужно выбрать саморегулируемую организацию (СРО) арбитражных управляющих — она и займется реализацией имущества после признания человека банкротом.
Должнику нужно доказать, что у него действительно нет возможности платить за кредит и в ближайшее время ситуация не изменится.
Однако процедура судебного банкротства требует вложений: помимо госпошлины 300 рублей нужно оплатить еще публикации на сайте Единого федерального реестра сведений, где каждое сообщение стоит больше 400 рублей (а нужно разместить публикации обо всех решениях суда — прим. ТАСС), публикацию в газете "Коммерсантъ" данных о реструктуризации долга. Стоимость одной такой публикации может достигать 7 тыс. рублей, и вполне вероятно, что их будет несколько. Кроме того, нужно будет оплатить услуги арбитражного управляющего и сразу после начала процедуры перевести на депозит суда 25 тыс. рублей. Финансовый управляющий может привлечь к работе независимых экспертов — их работу тоже нужно будет оплатить.
Как отмечает Дмитрий Кваша, средняя стоимость такой процедуры в Москве составляет порядка 100–150 тыс. рублей, в регионах чуть ниже — 100–120 тыс. И в этом заключается основная проблема должников, полагает эксперт.
"Сейчас главная загвоздка заключается в том, что клиенты с многомиллионными долгами должны оплатить процедуру банкротства. И часто у них просто нет на нее денег", — рассказывает Дмитрий Кваша.
Есть и другие скрытые угрозы. "Если у вас ипотека и вы пока не можете ее выплачивать, банкротство в этом случае — не лучший вариант, потому что так вы лишитесь квартиры, даже если это единственное ваше жилье", — предостерегает Владимир Макаров.
Кроме того, человек, признанный банкротом, в течение трех лет не сможет выезжать за границу и занимать руководящие должности. Плюс, как полагают опрошенные специалисты, такому клиенту будет сложно взять новый кредит — его финансовая репутация будет испорчена.
Работа над ошибками
Как правило, перед тем, как человек попадает в долговую яму, он совершает множество ошибок.
Например, не отслеживает свои расходы. В итоге однажды траты могут превысить безопасный порог и заемщику будет сложно платить по кредитам. Чтобы избежать такой ситуации, нужно вести учет финансов. Делать это можно с помощью одного из приложений. Например, "Дзен-мани" или CoinKeeper.
Кроме того, если заемщик прибегает к помощи микрофинансовых организаций (МФО), нужно внимательно читать договор и обращать внимание на проценты, которые придется выплачивать. Они бывают довольно высокими, и нельзя забывать о платежах, иначе придется выплачивать еще штрафы и пени. По данным экспертов, их максимальный размер может составить 150% от суммы кредита.
И если все-таки клиент решается на микрозаем, нужно поискать организацию в госреестре МФО. Найти такой реестр можно на сайте Банка России. Компании там нет? Вероятно, она нелегальный кредитор.
Дарья Гетманова