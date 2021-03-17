Греция для туристов из РФ, авиасообщение с Израилем. Главное о коронавирусе за 17 марта

Руководители мировых информагентств и дипломаты поздравили Сергея Михайлова с юбилеем

Все они высоко оценили как личные, так и профессиональные качества гендиректора ТАСС, пожелали ему здоровья, творческой энергии и дальнейших успехов

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