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Греция для туристов из РФ, авиасообщение с Израилем.
Греция для туристов из РФ, авиасообщение с Израилем.
Греция для туристов из РФ, авиасообщение с Израилем.
Греция для туристов из РФ, авиасообщение с Израилем.
Греция для туристов из РФ, авиасообщение с Израилем.
Пандемия COVID-19

Греция для туристов из РФ, авиасообщение с Израилем. Главное о коронавирусе за 17 марта

© REUTERS/Louiza Vradi
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 418 436 случаев заражения, из них новых — 8998 (минимум с 1 октября). За сутки умерли 427 человек, за весь период — 93 364.

Москва

  • Всего зафиксирован 1 004 481 случай заражения, из них новых — 1201. Госпитализированы 687 человек.

Мир

  • Всего зафиксировано более 120,6 млн случаев заражения, умерли 2 670 453 человека (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Израиль может возобновить авиасообщение с Россией через несколько недель.
  • Греция подтверждает, что ждет туристов из России с 14 мая. Они должны иметь тесты на коронавирус или сертификат о вакцинации.
  • ВОЗ рекомендует продолжить вакцинацию препаратом АstraZeneca — в организации считают, что польза от него перевешивает риски.
  • Власти Польши решили ввести карантинные меры по всей стране.
  • В Норвегии началась третья волна.
  • Япония намерена 21 марта отменить режим ЧС.
  • Еврокомиссия представила проект паспортов вакцинации, их введут к середине июня.
Теги
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