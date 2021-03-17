Греция для туристов из РФ, авиасообщение с Израилем. Главное о коронавирусе за 17 марта

Россия
- Всего зафиксировано 4 418 436 случаев заражения, из них новых — 8998 (минимум с 1 октября). За сутки умерли 427 человек, за весь период — 93 364.
Москва
- Всего зафиксирован 1 004 481 случай заражения, из них новых — 1201. Госпитализированы 687 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 120,6 млн случаев заражения, умерли 2 670 453 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Израиль может возобновить авиасообщение с Россией через несколько недель.
- Греция подтверждает, что ждет туристов из России с 14 мая. Они должны иметь тесты на коронавирус или сертификат о вакцинации.
- ВОЗ рекомендует продолжить вакцинацию препаратом АstraZeneca — в организации считают, что польза от него перевешивает риски.
- Власти Польши решили ввести карантинные меры по всей стране.
- В Норвегии началась третья волна.
- Япония намерена 21 марта отменить режим ЧС.
- Еврокомиссия представила проект паспортов вакцинации, их введут к середине июня.