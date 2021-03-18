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Строгий карантин в Киеве, новые риски для людей 65+.
Строгий карантин в Киеве, новые риски для людей 65+.
Строгий карантин в Киеве, новые риски для людей 65+.
Строгий карантин в Киеве, новые риски для людей 65+.
Строгий карантин в Киеве, новые риски для людей 65+.
Пандемия COVID-19

Строгий карантин в Киеве, новые риски для людей 65+. Главное о коронавирусе за 18 марта

© Кирилл Кухмарь/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 428 239 случаев заражения, из них новых — 9 803. За сутки умерли 460 человек, за весь период — 93 824.
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление ограничений к лету.
  • Не все тесты выявляют клеточный иммунитет, который формируется после вакцинации "Эпиваккороной", заявили в Роспотребнадзоре.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 006 415 случаев заражения, из них новых — 1 934. Госпитализированы 750 человек.

Мир

  • Всего зафиксировано более 121,1 млн случаев заражения, умерли 2 680 410 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Для людей старше 65 лет риск повторного заражения оказался выше (результаты исследования в Дании).
  • Подтверждена возможность передачи коронавируса от матери ребенку во время беременности.
  • В Киеве с 20 марта вводят строгий карантин
  • Болгария введет всеобщий карантин с 22 марта.
  • Британский регулятор не нашел связи между образованием тромбов и вакциной AstraZeneca.
  • Из-за проблем с сердцем умер президент Танзании Джон Магуфули, по данным BBC, он лежал в больнице в связи с коронавирусом.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Грузия продолжит вакцинацию препаратом AstraZeneca, несмотря на инцидент с медсестрой
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