Строгий карантин в Киеве, новые риски для людей 65+. Главное о коронавирусе за 18 марта

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 4 428 239 случаев заражения, из них новых — 9 803. За сутки умерли 460 человек, за весь период — 93 824.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление ограничений к лету.
- Не все тесты выявляют клеточный иммунитет, который формируется после вакцинации "Эпиваккороной", заявили в Роспотребнадзоре.
Москва
- Всего зафиксировано 1 006 415 случаев заражения, из них новых — 1 934. Госпитализированы 750 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 121,1 млн случаев заражения, умерли 2 680 410 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Для людей старше 65 лет риск повторного заражения оказался выше (результаты исследования в Дании).
- Подтверждена возможность передачи коронавируса от матери ребенку во время беременности.
- В Киеве с 20 марта вводят строгий карантин.
- Болгария введет всеобщий карантин с 22 марта.
- Британский регулятор не нашел связи между образованием тромбов и вакциной AstraZeneca.
- Из-за проблем с сердцем умер президент Танзании Джон Магуфули, по данным BBC, он лежал в больнице в связи с коронавирусом.