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Эксперт: для ревакцинации после "Спутника V" нужно будет выбирать другие препараты

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отметила, что после прививки "Спутником V" можно снова пройти вакцинацию через один-два года
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Люди, прошедшие вакцинацию от коронавируса "Спутником V", вряд ли смогут привиться им повторно, но могут воспользоваться другими препаратами, такими как "Эпиваккорона" и "Ковивак". Такое мнение высказала во вторник заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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"Векторная вакцина (к ним относится "Спутник V" - прим. ТАСС) <...> дает достаточно высокий подъем антител. И да, действительно предполагается, что [защита] будет достаточно длительной. Единственное, что ревакцинировать уже этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела", - сказала Пшеничная в эфире канала "Соловьев Live" на YouTube.

Позднее Пшеничная пояснила журналистам, что речь не идет о принципиальной невозможности ревакцинации тех, кто привился "Спутником V". "Имелось в виду, что после прививки через один-два года возможна ревакцинация другими вакцинами - "Эпиваккорона" или "Ковивак", - уточнила она.

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