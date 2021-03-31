Первая вакцина для животных, Хорватия для привившихся. Главное о коронавирусе за 31 марта

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 4 545 095 случаев заражения, из них новых — 8275 (минимум с 29 сентября). За сутки умерли 408 человек, за весь период — 98 850.
- Число выявленных в марте случаев заражения оказалось на четверть меньше, чем в феврале (подсчеты ТАСС).
- Угроза третьей волны сохраняется, говорить о полной победе над инфекцией преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Президент России Владимир Путин считает возможным расширить программы льготного лечения и реабилитации в санаториях для тяжело переболевших работников.
- В России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных, она доступна для заказа.
- Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что сделал прививку.
Москва
- Всего зафиксировано 1 026 740 случаев заражения, из них новых — 1286. Госпитализирован 821 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 128,1 млн случаев заражения, умерли 2 803 368 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Хорватия с 1 апреля разрешит въезд в страну привившимся российскими и китайскими вакцинами.
- Смертность из-за коронавируса в мире растет за счет Бразилии, Индии и Украины.
- Вакцина BioNTech и Pfizer в 100% случаев эффективна для возрастной группы от 12 до 15 лет.
- Молдавия вводит режим чрезвычайного положения до 30 мая.
- В Кении разрешили экстренное применение "Спутника V".