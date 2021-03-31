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Первая вакцина для животных, Хорватия для привившихся.
Первая вакцина для животных, Хорватия для привившихся.
Первая вакцина для животных, Хорватия для привившихся.
Первая вакцина для животных, Хорватия для привившихся.
Первая вакцина для животных, Хорватия для привившихся.
Пандемия COVID-19

Первая вакцина для животных, Хорватия для привившихся. Главное о коронавирусе за 31 марта

Хорватия
© EPA-EFE/ANTONIO BAT
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 545 095 случаев заражения, из них новых — 8275 (минимум с 29 сентября). За сутки умерли 408 человек, за весь период — 98 850.
  • Число выявленных в марте случаев заражения оказалось на четверть меньше, чем в феврале (подсчеты ТАСС). 
  • Угроза третьей волны сохраняется, говорить о полной победе над инфекцией преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  • Президент России Владимир Путин считает возможным расширить программы льготного лечения и реабилитации в санаториях для тяжело переболевших работников.
  • В России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных, она доступна для заказа.
  • Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что сделал прививку.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 026 740 случаев заражения, из них новых — 1286. Госпитализирован 821 человек.

Мир

  • Всего зафиксировано более 128,1 млн случаев заражения, умерли 2 803 368 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Хорватия с 1 апреля разрешит въезд в страну привившимся российскими и китайскими вакцинами. 
  • Смертность из-за коронавируса в мире растет за счет Бразилии, Индии и Украины.
  • Вакцина BioNTech и Pfizer в 100% случаев эффективна для возрастной группы от 12 до 15 лет.
  • Молдавия вводит режим чрезвычайного положения до 30 мая.
  • В Кении разрешили экстренное применение "Спутника V".
Теги
Пандемия COVID-19
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