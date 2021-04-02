Рост заболеваемости в мире, прививки для кошек. Главное о коронавирусе за 2 апреля

Россия
- Всего зафиксировано 4 563 056 случаев заражения, из них новых — 8 792. За сутки умерли 400 человек, за весь период — 99 633.
- Пандемия при оптимистичном прогнозе закончится через полгода, но при пессимистичном сценарии может затянуться на год, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она также считает, что говорить об отмене масочного режима и смягчении ограничений преждевременно, это может привести к подъему заболеваемости, как в Европе.
Москва
- Всего зафиксировано 1 030 655 случаев заражения, из них новых — 1 764. Госпитализированы 938 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 129,5 млн случаев заражения, умерли 2 827 035 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Число подтвержденных случаев заражения в марте возросло на 14,4 млн. Это на треть больше, чем в феврале, а за последнюю неделю количество заболевших превысило 4 млн впервые с конца января (подсчеты ТАСС).
- Молекулярные биологи адаптировали вакцину от коронавируса нового типа, чтобы ею можно было прививать кошек и других животных, которых может заражать SARS-CoV-2.