Рост заболеваемости в мире, прививки для кошек. Главное о коронавирусе за 2 апреля

Пожар в соборе Парижской Богоматери

Настоятель Нотр-Дам считает, что на восстановление собора потребуется 15-20 лет

Патрик Шове уточнил, что восстановление шпиля собора уже началось и должно завершиться в 2024 году

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