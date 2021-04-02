{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Рост заболеваемости в мире, прививки для кошек.
Рост заболеваемости в мире, прививки для кошек.
Рост заболеваемости в мире, прививки для кошек.
Рост заболеваемости в мире, прививки для кошек.
Рост заболеваемости в мире, прививки для кошек.
Пандемия COVID-19

Рост заболеваемости в мире, прививки для кошек. Главное о коронавирусе за 2 апреля

© Александр Щербак/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 563 056 случаев заражения, из них новых — 8 792. За сутки умерли 400 человек, за весь период — 99 633.
  • Пандемия при оптимистичном прогнозе закончится через полгода, но при пессимистичном сценарии может затянуться на год, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она также считает, что говорить об отмене масочного режима и смягчении ограничений преждевременно, это может привести к подъему заболеваемости, как в Европе.  

Москва

  • Всего зафиксировано 1 030 655 случаев заражения, из них новых — 1 764. Госпитализированы 938 человек.

Мир

  • Всего зафиксировано более 129,5 млн случаев заражения, умерли 2 827 035 человек (данные Университета Джонса Хопкинса). 
  • Число подтвержденных случаев заражения в марте возросло на 14,4 млн. Это на треть больше, чем в феврале, а за последнюю неделю количество заболевших превысило 4 млн впервые с конца января (подсчеты ТАСС).   
  • Молекулярные биологи адаптировали вакцину от коронавируса нового типа, чтобы ею можно было прививать кошек и других животных, которых может заражать SARS-CoV-2. 
Теги
Пандемия COVID-19
Пожар в соборе Парижской Богоматери
Настоятель Нотр-Дам считает, что на восстановление собора потребуется 15-20 лет
Патрик Шове уточнил, что восстановление шпиля собора уже началось и должно завершиться в 2024 году
Читать полностью