КПО "Восток" в Подмосковье: крупнейший в Европе "пожиратель отходов"

Корреспондент ТАСС своими глазами увидел все цепочки переработки мусора, огромный и завораживающий барабанный сепаратор, пневматический отстрел пластика и даже заглянул в ангар компостирования, куда заходят только в респираторах

В этом году в расположенном недалеко от подмосковного Егорьевска комплексе по переработке отходов (КПО) "Восток" запустили вторую очередь, и он стал крупнейшим в Европе, увеличив мощность сортировки до 1,2 млн тонн отходов в год. Цифра огромная, это примерно десятая часть образующегося в Москве и области мусора. Но самое ценное, что на нем отбирают 30 видов вторичного сырья и переработка отходов этого мусорного гиганта достигает 75%, что значительно превышает национальные цели, которые предполагают сокращение захоронения отходов до 50% к 2030 году, и сопоставимо с целевыми показателями Евросоюза на будущее десятилетие. Неофициальной эмблемой завода, который построила компания "ЭкоЛайн" и где работают более тысячи человек, стал пожирающий отходы Пакман, герой одной из первых компьютерных игр. Встреча мусора Отходы из Москвы и области привозят сюда не в мусоровозах, а в огромных грузовиках, каждый из которых вмещает содержимое нескольких мусоровозов. На въезде камера распознает номер грузовика и сверяет его с базой данных. При положительном отклике открывается шлагбаум, и машина заезжает на радиационный контроль и взвешивание. Сначала мусор вываливают на приемной площадке. Отдельно складывают смешанные отходы из серых баков, сухое вторсырье из синих баков и крупногабаритные отходы. Каждый вид отходов перевозят грузовики с соответствующей маркировкой. Если он из синих баков для вторсырья, то проблем с ним обычно нет — можно сразу загружать на ленту сортировки, с остальными приходится возиться гораздо дольше.

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Чтобы крупногабаритные материалы не повредили оборудование и не привели к затору, сразу отбирают крупные куски стройматериалов, металла, фанеры, ветки деревьев и деревянную упаковку, корпуса и элементы бытовой техники, унитазы и раковины. Древесина измельчается в дробилке, так, например, собранные новогодние ели превратились в чистую щепу для мебельного производства. Остальное дробится для компактного размещения на сухом полигоне. Пригодные для движения по лентам отходы тракторы-погрузчики закидывают в установку с разрывателями пакетов. "Это важный этап, так как сортировщикам очень сложно разбирать отходы в пакетах. Если вы думаете, что вторсырье культурнее завязать в пакет, то это не так. Лучше взять многоразовую сумку и высыпать в бак для вторсырья все, что вы собрали сухое и чистое", — объясняет пресс-секретарь компании "ЭкоЛайн" Оксана Бачина. Пути сортировки После того как пакеты разорваны, отходы попадают сначала на предварительную сортировку, где рабочие вручную извлекают картон, пленку ПВД (прозрачная упаковка), которые мешают работе автоматического оборудования, и стекло, чтобы оно не разбилось дальше в сепараторе. Через приемные воронки первое отобранное вторсырье распределяется по накопительным ячейкам, стекло разных цветов — по бункерам.

"Сортировка автоматизирована на 80%. Происходит очень много механических воздействий на отходы, чтобы стряхнуть пищевые остатки, очистить их. На пластик, как на самую многочисленную фракцию, настроено несколько автоматических этапов: оптические сканеры, баллистические сепараторы, оптический отбор ПЭТ-бутылок", — рассказывают на заводе. Далее отходы поступают в барабанный сепаратор, который отсеивает пищевые отходы, а все остальное делит на три потока — по размеру фракций. Завораживают вихри и танцы, которые устраивают куски пластика и пленки в огромном крутящемся барабане, хочется поставить кресло и любоваться как красивым водопадом.

Описание Барабанный сепаратор для сортировки отходов по размеру и отсеиванию органических отходов © Станислав Красильников/ТАСС

Затем разнокалиберные потоки разъезжаются по разным лентам и проходят под тремя магнитами для отбора черных металлов, а вихретоковый сепаратор отбирает цветные металлы. Оставшиеся отходы распределяются по всей ширине ленты, где их зорко отслеживают оптические сканеры. Сканер дает команду на определенный предмет, и сжатый воздух "отстреливает" из потока все пластиковые отходы. После этого пластик поступает в сепаратор, который делит его на двухмерный (пакеты, пленка, мягкая упаковка) и трехмерный (бутылки, флаконы, контейнеры). Плоские и легкие фракции поднимаются наверх и собираются отдельно, объемные и более плотные — падают вниз и идут на оптический сканер. Он выбирает все ПЭТ-бутылки из потока объемного пластика. Остальные полимеры поступают на ручную досортировку. Все, что можно переработать, отправляют под пресс, а неперерабатываемый пластик по другой ленте поступает на участок изготовления РДФ-топлива. Поток без пластика тоже досортировывают вручную — сотрудники выбирают из него полезные отходы. Сырье прессуют в кипы для удобной транспортировки и хранят на складе до накопления товарной партии, которую отправляют переработчикам.

Когда мы начинали вводить в Москве раздельный сбор, было очень много скептиков, которые говорили: "У нас нет столько заводов, куда же вы будете девать вторсырье?!" Неправда — у нас достаточно много заводов по всей стране, от мелких до крупных. И они были недозагружены примерно на треть. Но, чтобы продать вторсырье, за которым приедут, нужно собрать большую партию — например, 20 тонн Оксана Бачина

Приятно удивило, что все эти технологичные цепочки перемещения отходов разрабатывал Институт проектирования, экологии и гигиены из Санкт-Петербурга. Разработку, производство и наладку оборудования выполнила компания "Экомашгрупп", причем более половины оборудования произведено в России. Топливо из хвостов После того как все вторсырье, которое можно продать переработчикам, отобрано, неперерабатываемые виды пластика поступают на участок изготовления РДФ-топлива, где дробилка измельчает их на кусочки размером до 30 мм. Они прессуются и отправляются для использования на предприятие по производству цемента. Теплотворная способность такого топлива, которое используется на заводах для экономии газа, довольно высока: 1,7 кг РДФ соответствует кубометру газа.

При этом сжигание пластика в цементных печах при температуре около 1700 градусов минимизирует содержание вредных веществ в отходящих газах за счет высоких температур и таким образом оказывает гораздо меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с мусоросжигающими заводами, рассказали в "ЭкоЛайне". "На топливо из отходов идет только то, что невозможно переработать. То, что можно, отправляется переработчикам, так как за это можно получить деньги, иногда даже неплохие. Производство РДФ мы считаем вынужденной мерой, чтобы неперерабатываемый пластик все-таки использовался, а не пополнял полигоны, которые, во-первых, близки к заполнению, а во-вторых, не нравятся жителям — ни новые, ни старые. Тем более что национальные цели к 2030 году призывают нас снизить захоронение до 50%. При этом, если посчитать, сколько неперерабатываемого пластика поступает на рынок, то получается, что у нас нет столько цементных заводов, которые потребляют такое количество топлива. Поэтому главный способ снижения объема неперабатываемой упаковки — отказаться от нее и перейти на стандартную и перерабатываемую", — считает заместитель генерального директора "ЭкоЛайна" Елена Вишнякова. На переработку не попадают многие виды пластика. Один из самых многочисленных — обычные пакеты-майки, которые изготавливаются из смеси пластиков или ПНД (02), одинаковых по виду, но переработчики не берут их. Ведь если они запустят их в машину, то один пластик нагреется раньше другого и тогда сгорит либо партия, либо оборудование. "Майки" из ПНД теоретически можно было бы переработать, если бы не их схожесть с неперерабатываемыми пакетами, а отдельным потоком их сбор не налажен. Также не перерабатываются псевдоэкологические биоразлагаемые пакеты. Как объяснили в "ЭкоЛайне", это не биоразложение — в пластике специальная добавка, которая разрушает его на микрочастицы быстрее, чем в обычных условиях. Гораздо экологичнее плотный пакет из ПВД-пластика, который можно переработать.

Конвейер заканчивается упаковщиком хвостов. Самые последние неперерабатываемые отходы прессуются и затягиваются в пленку. Такие кипы удобно хранить, они герметичные, держат форму, исключают пустоты, развеивание ветром мелких и легких частей отходов, обеспечивает высокую плотность и экономию места при размещении. Благодаря отсутствию органики исключено образование газа и фильтрата, запаха, а значит обеспечивает безопасность окружающей среды. Многое из этого могло бы отправиться на переработку, если бы изначально попало в раздельный сбор, главная цель которого — отделение пищевых отходов. Но грязная смесь всего, что попало, делает большую часть вторсырья непригодным для повторного использования. Горы пищевых отходов Очень полезное качество "Пожирателя отходов" — способность в год переварить 285 тыс. тонн органического гнилья, которое не попадет на свалки. Примерно треть от общего потока отходов — пищевые отходы, которые перерабатываются в техногрунт в закрытых цехах компостирования.

Компостирование обеспечивает ускоренное гниение органики, которая не идет на полигон, не становится причиной образования газов, фильтрата и неприятного запаха. Из нее получается сухой, легкий и безопасный технологический грунт для строительных и дорожных работ, пересыпки карт размещения и рекультивации закрываемых полигонов. Мы попробовали применять его при высадке цветов и газонов на КПО, растет все просто отлично, так что применяем и здесь Оксана Бачина

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В огромном ангаре темнеют компостные кучи, их тут называют бурты, которые при свете фар ворошит трактор. Ближе подойти не могу — несмотря на холодную погоду, удушливая вонь не дает приблизиться. Все бурты тщательно продуваются, воздух втягивается снизу через весь бурт, равномерно напитывая его кислородом и влагой. Это обеспечивает жизнеспособность бактерий, отвечающих за ускоренную и качественную переработку компоста. Средняя температура компостирования составляет 65–70 градусов, при таком режиме уничтожается патогенная микрофлора и личинки насекомых. Через три недели гниющая гора отходов превращается в техногрунт без запаха, в естественных условиях на это бы потребовалось бы два-три месяца, а в толще полигона органика гниет годами, выделяя удушливые газы и жидкий фильтрат. Философия отходов С 2019 года в Московской области создается новая система по обращению с отходами, нацеленная в первую очередь на переработку вторсырья. В прошлом году в области были закрыты все 39 мусорных полигонов. Им на смену пришли 10 современных КПО, из которых "Восток" наиболее продвинутый. В конце 2021 года под Солнечногорском "ЭкоЛайн" откроет 11-й КПО "Поварово", и, таким образом, все отходы столичного региона будут поступать только на КПО, с сортировкой и глубокой переработкой вторсырья.

Описание Вторсырье в комплексе переработки отходов "Восток" © Станислав Красильников/ТАСС

Безусловно, это очень значимый и долгожданный результат. Однако огромные заводы занимаются довольно дорогой переработкой гигантских гор мусора по сути из-за упаковки, которая составляет больше половины всех отходов. Многообразие упаковки пока только растет, чтобы выгоднее продать товар. Однако переработчики призывают к стандартизации и сокращению неперерабатываемых материалов.

Мы надеемся на расширенную концепцию расширенной ответственности производителя (РОП), которая начнет действовать с 2022 года. Производителю крайне важно еще на этапе создания продукта задуматься о том, как будет утилизироваться упаковка. Нужно подходить не с позиции маркетинга, который предлагает броскую упаковку, а с позиции устойчивого развития. Только в этом случае возможно настоящее предотвращение образования отходов. Это совместная работа бизнеса, власти, переработчиков и операторов, а также граждан, которые хотят покупать товар, а не дополнительный мусор Елена Вишнякова