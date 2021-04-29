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Скачок числа заражений в Москве, прививка Михалкова.
Скачок числа заражений в Москве, прививка Михалкова.
Скачок числа заражений в Москве, прививка Михалкова.
Скачок числа заражений в Москве, прививка Михалкова.
Скачок числа заражений в Москве, прививка Михалкова.
Пандемия COVID-19

Скачок числа заражений в Москве, прививка Михалкова. Главное о коронавирусе за 29 апреля

© Гавриил Григоров/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 4 796 557 случаев заражения, из них новых — 9284 (максимум с 17 апреля). За сутки умерли 364 человека, за весь период — 109 731.
  • Каждый десятый взрослый россиянин сделал прививку (данные ВЦИОМ).
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не организовывать массовые мероприятия на майские праздники, а провести их в кругу семьи.
  • Маломобильных петербуржцев начали вакцинировать на дому.
  • Вакцинировались режиссер и актер Никита Михалков и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
  • Разработчики "Спутника V" намерены подать в суд на бразильское Национальное агентство по санитарному надзору Anvisa за распространение ложной информации.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 090 149 случаев заражения, из них новых — 3215 (максимум с 21 января). Госпитализированы 1003 человека.

Мир

  • Всего зафиксировано более 149,7 млн случаев заражения, умерли 3 153 746 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Индия начнет вакцинацию "Спутником V" с 1 мая.
  • Чешский фармрегулятор прекратил изучение "Спутника V", как он утверждает, из-за недостатка полученной от производителя документации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал это с дипломатическим скандалом.
Теги
Пандемия COVID-19
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