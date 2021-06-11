На горячую линию ОНФ по детскому кешбэку поступает до 1 тыс. звонков ежедневно

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Горячая линия по вопросам детского кешбэка, которую запустил Общероссийский народный фронт (ОНФ) при поддержке Ростуризма и Фонда Росконгресс, обрабатывает ежедневно до 1 тыс. звонков. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Народного фронта.

"На горячую линию, запущенную в конце мая, ежедневно поступает до 1 тыс. звонков. На звонки, ответы на которые в нашей компетенции, мы отвечаем сразу же, более сложные перенаправляем в Ростуризм и после получения ответа оперативно передаем информацию заявителям", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя исполкома ОНФ Сергея Горбунова.

По его словам, как правило, от момента обращения до получения ответа проходит не более 12 часов.

В пресс-службе уточнили, что обращения от граждан касаются возможности получения кешбэка за путевки, приобретенные до 25 мая, а также "механизма возврата денежных средств за путевки, оплаченные после этого периода".

Программа детского туристического кешбэка стартовала 25 мая, в ее рамках россиянам будет возвращаться 50% стоимости путевки в участвующий в акции детский лагерь, но не более 20 тыс. рублей. С 25 мая до 31 августа все желающие могут покупать путевки в детский лагерь и получать автоматический возврат. При этом вернуться из лагеря можно будет вплоть до 15 сентября.

Многие граждане успели приобрести детские путевки до запуска программы, поэтому президент РФ Владимир Путин поручил разработать механизм возврата части средств и для них, а также при необходимости увеличить объем финансирования программы. Правительство выделило 4,5 млрд рублей дополнительно на возврат половины стоимости путевки в детские лагеря для тех граждан, которые купили их до запуска программы детского кешбэка.