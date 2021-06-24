Риск не попасть на небеса. Почему церковь хочет лишить Джо Байдена "вечной жизни"

Времена, когда католики и протестанты устраивали стычки на улицах американских городов, остались в прошлом. Но несмотря на это, у католических епископов из США все еще достаточно неприятелей. Один из них — президент страны Джо Байден, который по иронии судьбы сам является католиком. Причем вторым в истории США католиком во главе государства. Главная претензия духовенства заключается в том, что демократ поддерживает право на аборты, что по мнению церкви — тяжкий грех.

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На прошлой неделе Конференция католических епископов США провела ежегодное собрание, где проголосовала за необходимость разработать документ, который бы определял, кто из католиков заслуживает, а кто не заслуживает причастия — евхаристии. Его принятие может привести к тому, что поддерживающие аборты американские политики, в том числе Джо Байден, не смогут участвовать в главном таинстве своей церкви. За создание проекта документа проголосовало 168 участников конференции против 55 при шести воздержавшихся. По мнению The New York Times, это говорит об укреплении консервативного крыла внутри американского католицизма. Для Байдена-католика, который регулярно посещает мессу и соблюдает все христианские ритуалы, отказ от причастия с религиозной точки зрения означает "лишение вечной жизни". Что такое евхаристия? Речь идет о важном для христиан ритуале, который отсылает верующих к Тайной вечере. Согласно трактовкам Евангелия, именно тогда Иисус Христос разделил свою последнюю трапезу с 12 последователями и предсказал предательство одного из своих учеников. Участники евхаристии потребляют по-особому освященные хлеб и вино, которые символизируют плоть и кровь Иисуса. Как считают в церкви, обряд необходим для "единения с Богом" и "спасения души". Согласно канонам католицизма, в нем могут принимать участие не все прихожане, а лишь те, кто является католиком. Есть и другие ограничения. Например, прихожанин, который совершил "тяжкий грех" и не исповедался, не может участвовать в обряде. Именно исходя из этого пункта американские епископы надеются отлучить от евхаристии некоторых американских политиков-католиков, которые поддерживают аборты. В чем провинился Байден? Джо Байден не раз публично заявлял, что у каждой женщины должно быть право самой определять, рожать ей ребенка или нет. Он также обещал поддержать право на аборты на федеральном уровне, чтобы дать женщинам возможность обходить ограничительные законы в консервативных штатах.

Всего через неделю после вступления в должность президента Байден подписал указ, который официально отменил запрет Трампа на помощь международным медицинским организациям, которые делают аборты или консультируют людей по этой процедуре. Демократ также выступил против поправки Хайда, которая запрещает покрывать проведение абортов государственной страховкой. Как пишет Reuters, Байден долгое время поддерживал поправку Хайда, но изменил свою позицию во время президентской кампании в 2019 году, заявив, что право на аборт подвергается нападкам во многих штатах и становится все более недоступным для малообеспеченных женщин. В Католической церкви США не оценили такую перемену во взглядах. "Аборт— это прямое нападение на жизнь, которое также ранит женщину и подрывает основы семьи", — считает президент Конференции католических епископов США архиепископ из Лос-Анджелеса Хосе Гомес. "Этот вопрос не только чье-то личное решение, он затрагивает фундаментальные ценности, такие как вопросы братства, солидарности и включения в человеческое сообщество". Лишится ли президент "вечной жизни"? Очевидно, что конференция не может запретить Байдену принимать причастие. Такие полномочия есть лишь у Папы Римского. Однако право отказать президенту в этом обряде сохраняется у епископов на местах. Будут ли они делать это или нет — зависит от каждого конкретного служителя.

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К примеру, в 2019 году президента уже не допускали к причастию в одной из церквей штата Южная Каролина, как раз из-за его позиции по абортам. При этом кардинал Уилтон Грегори из Вашингтона уже заявил, что не будет никак ограничивать президента. Избранный епископ Уильям Кениг из Уилмингтона (штат Делавэр), родного города Байдена, пока не комментирует вопрос. Сам же Байден, кажется, уверен, что на него не наложат церковные санкции. Комментируя инициативу епископов, он отметил, что это личный вопрос и он "не думает", что это "на самом деле может случиться". Ситуация с Байденом вовсе не первый случай, когда духовенство США использует причастие для влияния на политику страны. В 2004 году отставной архиепископ Филадельфии Чарльз Чапут заявил, что голосование за такого кандидата в президенты, как Джон Керри (который поддерживал право на аборт), будет грехом. Согласно инструкциям Чапута, чтобы принять причастие после выборов, сторонникам Керри необходимо было сначала исповедаться. Что думают верующие? Несмотря на то что церковь выступает против абортов, более половины католиков США поддерживают право женщин на прерывание беременности. Также большинство верующих не считает, что президенту следует отказывать в причастии. При этом аборты являются не единственным вопросом, на который церковные и светские власти США смотрят по-разному. Еще один пример — смертная казнь, которая является законной более чем в половине штатов и на федеральном уровне. В 2018 году Папа Франциск называл эту практику неправильной. Что касается Байдена, то во время своей президентской кампании он обещал работать над отменой федеральных казней и призывал штаты отказываться от высшей меры. Другой камень преткновения между властью и духовенством — однополые браки. Они стали возможны по всей стране после того, как в 2015 году Верховный суд отменил все государственные запреты на такие союзы. Что дальше? Инициатива, которую решили разработать епископы, должна появиться в течение лета. Затем ее представят для внесения поправок. Окончательное голосование по ней ожидается в ноябре. Вероятно, это приведет к одобрению документа.

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