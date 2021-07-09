"Известия": врачи в РФ указали на проблемы с препаратами для лечения редких заболеваний

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Врач в российских регионах сообщают о проблемах с получением лекарств для лечения орфанных заболеваний. Среди опрошенных медиков 84% отметили, что с доступностью таких препаратов есть сложности, пишут "Известия" со ссылкой на совместный опрос АНО "Центрпомощи пациентам "Геном", "Дома Редких" и "Фармпробега".

В опросе приняли участие 137 медсотрудников из 50 регионов России.

"Среди основных сложностей получения необходимых лекарств представители медицинского сообщества назвали отсутствие препарата в России (незарегистрированное лекарственное средство), перебои с поставками препаратов, недоступность его в регионе проживания", - говорится в исследовании.

Также 52% опрошенных специалистов говорят о проблеме постановки диагноза орфанным пациентам. Представители медсообщества отметили, что процесс выявления заболевания затягивается на год и больше.

При этом 79% опрошенных врачей считают, что нужно изменить систему лекарственного обеспечения орфанных пациентов. Специалисты предлагают расширить федеральный перечень болезней и список препаратов, увеличить доступность незарегистрированных средств, а также обеспечить наличие необходимых лекарств.

Вместе с тем, в пресс-службе Минздрава РФ изданию сообщили, что обеспечение пациентов лекарствами ведется по медицинским документам, подтверждающим наличие заболевания и необходимость назначения специальных препаратов. По информации министерства, федеральное финансирование программы ВЗН увеличилось с 43,6 млрд рублей в 2017 году до 64,3 млрд рублей в 2021-м, а по закону о бюджетном финансировании в 2022 году на эти же цели предусмотрено 66,9 млрд рублей. В Минздрав не поступало информации об отказах регионов в обеспечении пациентов с орфанными заболеваниями, добавляется в публикации.