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Эксперт: июль 2021 года на европейской части России может войти в список самых жарких

Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин отметил, что в Москве среднемесячная температура в этом месяце на три градуса выше нормы
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Июль 2021 года на европейской части России может войти в историю как один из самых жарких, рассказал ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

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"Если говорить в целом про европейскую территорию, объединить Центральный и Северо-Западный федеральные округа, то вполне возможно, что июль окажется одним из самых теплых за весь период метеонаблюдений", - сказал он.

По словам Варакина, в Москве уже среднемесячная температура в июле 2021 года на три градуса выше нормы, а в СЗФО была целая череда температурных рекордов. "Если говорить даже про Санкт-Петербург, то там было и шесть, и семь дней, когда обновлялись температурные рекорды", - отметил он.

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