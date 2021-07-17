Эксперт: июль 2021 года на европейской части России может войти в список самых жарких

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Июль 2021 года на европейской части России может войти в историю как один из самых жарких, рассказал ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Если говорить в целом про европейскую территорию, объединить Центральный и Северо-Западный федеральные округа, то вполне возможно, что июль окажется одним из самых теплых за весь период метеонаблюдений", - сказал он.

По словам Варакина, в Москве уже среднемесячная температура в июле 2021 года на три градуса выше нормы, а в СЗФО была целая череда температурных рекордов. "Если говорить даже про Санкт-Петербург, то там было и шесть, и семь дней, когда обновлялись температурные рекорды", - отметил он.