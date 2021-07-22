Вакцину от ковида уничтожали в больнице под Брянском, где подделывали справки о прививках

ТАСС, 22 июля. Сотрудники Сельцовской городской больницы в Брянской области, которые стали фигурантами уголовного дела о выдаче поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, уничтожали вакцину, якобы использованную для прививок. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

"Все вы знаете ситуацию, которая произошла в Сельцовской городской больнице, когда выдавали за деньги "левые" справки. При этом еще и вакцину уничтожали, якобы прививали людей", - приводит пресс-служба областного правительства слова Богомаза.

Губернатор отметил, что в настоящее время расследование дела продолжается. "Я считаю, что наказание за такие действия должно быть по всей строгости закона, по верхней планке. А чтобы этого (подобных случаев) не было, нужно проводить работу с подчиненными, чтобы они потом не сидели в СИЗО и не плакали, понимая, что им грозит реальный срок за [незаконно полученные] 10-20 тыс. рублей", - добавил Богомаз.

Ранее сотрудники управлений МВД и ФСБ по Брянской области выявили в Сельцовской городской больнице факты внесения ложных данных в государственный реестр о вакцинации от коронавируса, в том числе работников одного из предприятий. В отношении местного жителя и трех медработников возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 237 УК РФ ("Искажение информации о фактах, создающих опасность для жизни или здоровья людей"), ч. 4 ст. 274.1 УК РФ ("Создание компьютерной информации, заведомо предназначенной для неправомерного воздействия на информационную инфраструктуру РФ"), ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка официальных документов"). Как сообщалось, "услугами" по получению поддельных справок воспользовались более 100 жителей региона.