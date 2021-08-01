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XXXII летние Олимпийские игры
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Тимановская пообещала рассказать о дальнейших планах через адвоката

Спортсменка отметила, что находится в безопасном месте
Кристина Тимановская (слева) EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO
Описание
Кристина Тимановская (слева)
© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую в воскресенье тренерский штаб сборной Белоруссии решил вернуть с Олимпиады на родину, пообещала рассказать о дальнейших планах через адвоката. Об этом она заявила в интервью телеканалу Asahi.

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"Сейчас я нахожусь в безопасном месте. О дальнейших планах расскажу утром через адвоката", - сказала Тимановская. Легкоатлетка не сообщила, покинула ли она отделение полиции в международном аэропорту Ханэда. Как передает корреспондент ТАСС, в настоящее время перед участком по-прежнему остаются журналисты, ожидающие появления Тимановской.

Ранее в аэропорт по собственной инициативе прибыла представительница Всеяпонской ассоциации адвокатов по делам беженцев Томоко Кураки. Адвокат сообщила корреспонденту ТАСС, что Тимановская с ней не связывалась и она не знает, находится ли спортсменка внутри участка. При этом полицейские не позволили ей зайти на территорию участка.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил в воскресенье, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Планировалось, что легкоатлетка выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4х400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерский штаб решил задействовать в эстафете Тимановскую, которая в соцсетях подвергла критике такое решение.

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила Euroradio о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление и ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.

Сообщалось, что Тимановская должна вылететь из Японии рейсом Токио - Стамбул. В представительстве компании Turkish Airlines, которая выполняла запланированный на этот день перелет по данному маршруту, корреспонденту ТАСС заявили, что пассажирка с такими именем и фамилией на рейс не регистрировалась, и самолет вылетел по расписанию. Как сообщила газета Tokyo Sports, Тимановская планирует просить убежище в Австрии.

Теги
БелоруссияЯпонияXXXII летние Олимпийские игры
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