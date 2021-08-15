Юристы RT изучают отказ в выдаче лицензии на вещание на немецком языке в Люксембурге

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Юристы российского телеканала RT изучают ситуацию с отказом медиарегулятора Люксембурга в выдаче лицензии на вещание на немецком языке для принятия решения о дальнейших действий. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в пресс-службе телеканала.

"Мы получили ответ Люксембурга по поводу лицензии на вещание RT на немецком. Наши юристы его внимательно изучают, после этого мы примем решение о дальнейших действиях", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что RT продолжит предоставлять немецкоязычной аудитории новостной контент, как делал это последние семь лет.

В воскресенье Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Люксембурга сообщило, что медиарегулятор Люксембурга отказал российскому телеканалу RT в выдаче лицензии на вещание на немецком языке на территории страны по причине несоответствия телеканала техническим критериям. Как пишет AFP, в июне СМИ подало заявку на получение лицензии на телевизионное спутниковое вещание на территории Люксембурга. Агентство указывает, что это было сделано, чтобы обойти запрет со стороны законодательства ФРГ на выдачу лицензий на вещание иностранным государственным телеканалам.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ считает недопустимыми безосновательные нападки со стороны руководства ФРГ на телеканал RT DE. Она привлекла внимание к высказываниям президента Бундестага ФРГ Вольфганга Шойбле, заявившего в интервью газете BILD am Sonntag, что Москва якобы целенаправленно манипулирует мнением граждан Германии с российскими корнями через немецкоязычную редакцию медиахолдинга RT.