Голосование в больнице, компенсации бизнесу в Москве. Главное о коронавирусе за 1 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 6 937 333 случая заражения, из них новых — 18 368. За сутки умерли 790 человек, за весь период — 184 014.
- Россия разрешила въезд иностранцам из некоторых стран с отрицательным ПЦР-тестом.
- Временные избирательные участки откроют в больницах для пациентов с коронавирусом.
Москва
- Всего зафиксировано 1 568 767 случаев заражения, из них новых — 1 229.
- Бизнес в Москве с 1 сентября может подать заявку на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и соблюдение эпидемиологических требований.
Мир
- Всего зафиксировано более 217,9 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
- Почти 4,4 млн человек заразились коронавирусом в мире за неделю.
- ВОЗ и Германия открыли центр данных о пандемиях.
- В Минздраве Японии сообщили о выявлении двух случаев заражения штаммом "мю" за лето.
- Моделирование показывает, что в 2020 году COVID-19 мог подхватить каждый третий американец.