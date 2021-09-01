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Голосование в больнице, компенсации бизнесу в Москве.
Голосование в больнице, компенсации бизнесу в Москве.
Голосование в больнице, компенсации бизнесу в Москве.
Голосование в больнице, компенсации бизнесу в Москве.
Голосование в больнице, компенсации бизнесу в Москве.
Пандемия COVID-19

Голосование в больнице, компенсации бизнесу в Москве. Главное о коронавирусе за 1 сентября

© Антон Новодережкин/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 6 937 333 случая заражения, из них новых — 18 368. За сутки умерли 790 человек, за весь период — 184 014.
  • Россия разрешила въезд иностранцам из некоторых стран с отрицательным ПЦР-тестом.
  • Временные избирательные участки откроют в больницах для пациентов с коронавирусом.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 568 767 случаев заражения, из них новых — 1 229.
  • Бизнес в Москве с 1 сентября может подать заявку на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и соблюдение эпидемиологических требований.

Мир

  • Всего зафиксировано более 217,9 млн случаев заражения (данные Университета Джона Хопкинса).
  • Почти 4,4 млн человек заразились коронавирусом в мире за неделю.
  • ВОЗ и Германия открыли центр данных о пандемиях.
  • В Минздраве Японии сообщили о выявлении двух случаев заражения штаммом "мю" за лето.
  • Моделирование показывает, что в 2020 году COVID-19 мог подхватить каждый третий американец.
Теги
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