Лунгин выразил соболезнования в связи со смертью киноведа Кирилла Разлогова

"Я хорошо знал Кирилла Разлогова не только как специалиста, но и как товарища, друга. Для нас [мира кинематографа] это огромная потеря, потому что он знал и любил кино", - сказал Лунгин в понедельник в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он отметил вклад Разлогова в российский кинематограф и назвал его "человеком-кино". "Это был человек, который представлял в России кино. Он был человек крупного масштаба", - подчеркнул режиссер, добавив, что в современном мире много хороших кинокритиков, но "мелкого фейсбучного масштаба". "А у него [Кирилла Разлогова] был широкий масштаб критика в старом понимании этого слова, то есть человека, который видит панораму истории кино. Человека, который знает историю кино и понимает, что сейчас происходит в киномире", - отметил Лунгин.

Заслуженный деятель искусств РФ, директор Российского института культурологии (1989-2013), автор и ведущий программы "Культ кино" на телеканале "Культура" Кирилл Разлогов умер на 76-м году жизни 26 сентября от сердечной недостаточности.

Разлогов - автор почти двух десятков книг и почти 600 научных работ по истории искусства и кинематографа.