"Известия": спрос на вакцинные туры в Европу вырос среди россиян в десятки раз

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Россияне стали чаще делать прививки от коронавируса за рубежом из-за затянувшегося процесса взаимного признания вакцин между Россией и Евросоюзом. Спрос на вакцинные туры в Европу с момента запуска в середине сентября вырос в десятки раз, сообщили "Известиям" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Речь идет скорее о ревакционных турах, то есть в поездку отправляются те, кто уже был привит российским препаратом полгода-год назад. Они делают однокомпонентную прививку Johnson & Johnson. Двухкомпонентные вакцины менее популярны, поскольку нужно приезжать в страну дважды, либо находиться там продолжительное время", - рассказал изданию вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Он отметил, что самыми популярными странами для вакцинных путешествий стали Хорватия и Сербия. Спрос у туроператора "Русский экспресс" по этим направлением колеблется от 50 до 100 путевок в сутки, что в десятки раз больше, чем на старте программ в середине сентября. До этого компании получали одну-две заявки в день по этим направлениям.

"Зачастую туристы просто путешествуют, например, в Хорватию, а бонусом для них идет вакцинация. Прививку могут сделать и в предпоследний, и в последний день поездки", - отметил Дмитрий Горин.