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Вероятны ли осложнений от вакцины при наличии антител?
Вероятны ли осложнений от вакцины при наличии антител?
Вероятны ли осложнений от вакцины при наличии антител?
Вероятны ли осложнений от вакцины при наличии антител?
Вероятны ли осложнений от вакцины при наличии антител?
Пандемия COVID-19

Вероятны ли осложнений от вакцины при наличии антител? Главное о коронавирусе за 20 ноября

© Александр Щербак/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 9 294 188 случаев заражения, из них новых — 37 120. За сутки умерли 1 254 человека, за весь период — 262 843. 
  • В Крыму зафиксировали максимальный суточный прирост заражения коронавирусом (886 новых случаев).
  • Грипп может протекать так же тяжело и иметь те же негативные последствия, что и коронавирусная инфекция, особенно для людей, переболевших ковидом, именно поэтому важно привиться от обоих заболеваний, подчеркнули опрошенные ТАСС инфекционисты.
  • Вероятность осложнений после вакцинации от новой коронавирусной инфекции при наличии и так высокого титра антител к вирусу, мала, сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

Москва

  • Всего зафиксировано  1 915 195 случаев заражения, из них новых — 3 239 (данные Оперштаба Москвы).
  • В Москве могут установить памятную табличку народному артисту РФ Валерию Гаркалину, который умер от коронавируса на 68-м году жизни.

Мир

  • Всего зафиксировано более 256,8 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В КНР приостановили поставки рыбы судном РФ из-за выявленного коронавируса в образцах.
  • Власти Сингапура запретят невакцинированным жителям ходить в гости и библиотеки.
  • В Чехии зафиксировали максимальный суточный показатель заразившихся коронавирусом (заболели почти 23 тыс. человек).
Теги
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