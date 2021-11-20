Вероятны ли осложнений от вакцины при наличии антител? Главное о коронавирусе за 20 ноября

Россия
- Всего зафиксировано 9 294 188 случаев заражения, из них новых — 37 120. За сутки умерли 1 254 человека, за весь период — 262 843.
- В Крыму зафиксировали максимальный суточный прирост заражения коронавирусом (886 новых случаев).
- Грипп может протекать так же тяжело и иметь те же негативные последствия, что и коронавирусная инфекция, особенно для людей, переболевших ковидом, именно поэтому важно привиться от обоих заболеваний, подчеркнули опрошенные ТАСС инфекционисты.
- Вероятность осложнений после вакцинации от новой коронавирусной инфекции при наличии и так высокого титра антител к вирусу, мала, сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.
Москва
- Всего зафиксировано 1 915 195 случаев заражения, из них новых — 3 239 (данные Оперштаба Москвы).
- В Москве могут установить памятную табличку народному артисту РФ Валерию Гаркалину, который умер от коронавируса на 68-м году жизни.
Мир
- Всего зафиксировано более 256,8 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В КНР приостановили поставки рыбы судном РФ из-за выявленного коронавируса в образцах.
- Власти Сингапура запретят невакцинированным жителям ходить в гости и библиотеки.
- В Чехии зафиксировали максимальный суточный показатель заразившихся коронавирусом (заболели почти 23 тыс. человек).